Lifestyle

Bericht: Merz wird Anfang MÃ¤rz erneut Trump in Washington besuchen

  • dts - 5. Februar 2026, 19:31 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: Merz wird Anfang MÃ¤rz erneut Trump in Washington besuchen
Friedrich Merz am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird Anfang MÃ¤rz erneut US-PrÃ¤sident Donald Trump in Washington besuchen.

Wie das Axel Springer Global Reporters Network berichtet, trifft Merz den US-PrÃ¤sidenten am 3. MÃ¤rz im WeiÃŸen Haus. Es ist der dritte Besuch des Kanzlers seit seinem Amtsantritt im Mai 2025.

Der CDU-Parteichef hatte am 6. Juni 2025 seinen Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt gemacht. Ein zweites Mal reiste Merz kurzfristig Mitte August vergangenen Jahres gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus Europa nach Washington. Dem Besuch war Trumps Treffen mit Russlands PrÃ¤sidenten Wladimir Putin in Alaska vorausgegangen.

Der neuerliche Besuch des Kanzlers kommt zu einer Zeit transatlantischer Spannungen, die vor allem auf den US-Anspruch auf GrÃ¶nland zurÃ¼ckgehen. In der kommenden Woche soll US-AuÃŸenminister Marco Rubio zur MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland reisen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Infratest: Union und AfD verlieren - SPD legt zu
    Infratest: Union und AfD verlieren - SPD legt zu

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage von Infratest fÃ¼r die ARD bÃ¼ÃŸen CDU und CSU an Zustimmung ein, wÃ¤hrend der sozialdemokratische Koalitionspartner Boden

    Mehr
    Griechenland will Wartezeiten an antiken StÃ¤tten durch Onlineportal verkÃ¼rzen
    Griechenland will Wartezeiten an antiken StÃ¤tten durch Onlineportal verkÃ¼rzen

    Griechenland will die Wartezeiten an antiken StÃ¤tten verkÃ¼rzen: Das griechische Kulturministerium hat dafÃ¼r am Donnerstag ein Onlineportal zum Kauf von elektronischen Tickets

    Mehr
    Rechnungshof beklagt Verschwendung bei Vermittlung von Arztterminen
    Rechnungshof beklagt Verschwendung bei Vermittlung von Arztterminen

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrechnungshof sieht trotz Mehrausgaben in HÃ¶he von 2,9 Milliarden Euro keine Verbesserung bei den Wartezeiten auf Arzttermine. Er fordert

    Mehr
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Trump: Brauche Wahlsiege
    Trump: Brauche Wahlsiege "fÃ¼r mein Ego"
    Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte
    Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte
    "Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

    Top Meldungen

    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser Frage

    Mehr
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorschlag, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden, geht

    Mehr
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts