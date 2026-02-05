Bericht: Merz wird Anfang MÃ¤rz erneut Trump in Washington besuchen

Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird Anfang MÃ¤rz erneut US-PrÃ¤sident Donald Trump in Washington besuchen.
Wie das Axel Springer Global Reporters Network berichtet, trifft Merz den US-PrÃ¤sidenten am 3. MÃ¤rz im WeiÃŸen Haus. Es ist der dritte Besuch des Kanzlers seit seinem Amtsantritt im Mai 2025.
Der CDU-Parteichef hatte am 6. Juni 2025 seinen Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt gemacht. Ein zweites Mal reiste Merz kurzfristig Mitte August vergangenen Jahres gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus Europa nach Washington. Dem Besuch war Trumps Treffen mit Russlands PrÃ¤sidenten Wladimir Putin in Alaska vorausgegangen.
Der neuerliche Besuch des Kanzlers kommt zu einer Zeit transatlantischer Spannungen, die vor allem auf den US-Anspruch auf GrÃ¶nland zurÃ¼ckgehen. In der kommenden Woche soll US-AuÃŸenminister Marco Rubio zur MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland reisen.
