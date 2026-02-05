Flughafen BER stellt wegen Blitzeis erneut Betrieb ein

Flughafen BER am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Berliner Hauptstadtflughafen BER hat am Donnerstagabend den Betrieb wegen der winterlichen Wetterlage erneut eingestellt. Wegen Blitzeis seien fÃ¼r den Rest des Abends keine Starts und Landungen mehr mÃ¶glich, teilte der Flughafen mit. Passagiere, die am Freitag fliegen, sollten "Ihren Flugstatus" prÃ¼fen.



Bei den AnkÃ¼nften wurden allerdings auch nach der AnkÃ¼ndigung noch Landungen aus Athen, Jeddah, Tel Aviv und ZÃ¼rich als "planmÃ¤ÃŸig" angekÃ¼ndigt, ob sie wirklich noch landen konnten, war zunÃ¤chst unklar. Viele andere AnkÃ¼nfte waren "gestrichen", unter anderem aus Mailand, DÃ¼sseldorf, Frankfurt, Istanbul, London oder Rom.



Gestrichen wurden auch jeweils zwei AbflÃ¼ge nach London und Dubai, auÃŸerdem nach Luxemburg, Barcelona, Stuttgart, Tel Aviv und Doha.



Bereits am Morgen war es zu zahlreichen FlugausfÃ¤llen und VerspÃ¤tungen gekommen, erst am Vormittag hoben die ersten Maschinen ab, offenbar weil es Probleme bei der Enteisung gab. Am BER gilt auÃŸerdem ein Nachtflugverbot, zwischen 0 und 5 Uhr sind ohnehin keine FlÃ¼ge erlaubt.

