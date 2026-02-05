Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage von Infratest fÃ¼r die ARD bÃ¼ÃŸen CDU und CSU an Zustimmung ein, wÃ¤hrend der sozialdemokratische Koalitionspartner Boden gutmachen kann.
Wenn am Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤me die Union derzeit auf 26 Prozent - das sind zwei Prozentpunkte weniger als Anfang Januar. Die AfD hÃ¤tte 24 Prozent in Aussicht (-1). Die SPD verbessert sich auf 15 Prozent (+2).
Die GrÃ¼nen bleiben bei 12 Prozent, die Linke bei 10 Prozent, BSW und FDP bei jeweils 3 Prozent und damit unterhalb der Mandatsschwelle. Alle anderen Parteien kommen derzeit zusammen auf 7 Prozent (+1).
Das ergab die Umfrage von Infratest unter 1.319 Wahlberechtigten fÃ¼r den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 21 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1); weiterhin 78 Prozent sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden.
Lifestyle
Infratest: Union und AfD verlieren - SPD legt zu
- dts - 5. Februar 2026, 18:00 Uhr
