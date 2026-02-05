Lifestyle

Betrieb am Berliner Flughafen BER wegen Eisregen "im Prinzip eingestellt"

  • AFP - 5. Februar 2026, 20:31 Uhr
Bild vergrößern: Betrieb am Berliner Flughafen BER wegen Eisregen im Prinzip eingestellt
Wartende Passagiere am Flughafen BER
Bild: AFP

Der Betrieb am Berliner Flughafen BER ist am Donnerstagabend wegen des eisigen Winterwetters weitgehend zum Erliegen gekommen. Seit 19.30 Uhr seien keine FlÃ¼ge mehr gestartet oder gelandet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

Der Betrieb am Berliner Flughafen BER ist am Donnerstagabend wegen des eisigen Winterwetters weitgehend zum Erliegen gekommen. Seit 19.30 Uhr seien keine FlÃ¼ge mehr gestartet oder gelandet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur AFP. "Der Flughafenbetrieb ist im Prinzip eingestellt, es ist spiegelglatt", sagte sie.Â 

Bis dahin waren bereits "mehrere Dutzend" FlÃ¼ge ausgefallen, wie eine andere BER-Sprecherin AFP sagte. Mit Schnee und Eis kÃ¶nne der Flughafen umgehen, aber Eisregen am Abend sei besonders gefÃ¤hrlich. Ob der Betrieb am Freitag wieder aufgenommen werden kann, sei noch nicht abzusehen, hieÃŸ es weiter. Â 

Bereits am Donnerstagmorgen hatten Schnee und Eisregen den Betrieb auf dem Flughafen stark behindert. Die Flugzeuge konnten nicht starten, da sie wegen schnell gefrierenden Regens nicht enteist werden konnten. Landungen waren zunÃ¤chst weiter mÃ¶glich, wurden spÃ¤ter jedoch ebenfalls eingestellt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bericht: Merz wird Anfang MÃ¤rz erneut Trump in Washington besuchen
    Bericht: Merz wird Anfang MÃ¤rz erneut Trump in Washington besuchen

    Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird Anfang MÃ¤rz erneut US-PrÃ¤sident Donald Trump in Washington besuchen. Wie das Axel Springer

    Mehr
    Infratest: Union und AfD verlieren - SPD legt zu
    Infratest: Union und AfD verlieren - SPD legt zu

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage von Infratest fÃ¼r die ARD bÃ¼ÃŸen CDU und CSU an Zustimmung ein, wÃ¤hrend der sozialdemokratische Koalitionspartner Boden

    Mehr
    Griechenland will Wartezeiten an antiken StÃ¤tten durch Onlineportal verkÃ¼rzen
    Griechenland will Wartezeiten an antiken StÃ¤tten durch Onlineportal verkÃ¼rzen

    Griechenland will die Wartezeiten an antiken StÃ¤tten verkÃ¼rzen: Das griechische Kulturministerium hat dafÃ¼r am Donnerstag ein Onlineportal zum Kauf von elektronischen Tickets

    Mehr
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Trump fÃ¼r neuen Atomwaffenvertrag mit Russland
    Trump fÃ¼r neuen Atomwaffenvertrag mit Russland
    Nordrhein-westfÃ¤lischer Arzt erzielt Teilerfolg mit Klage gegen Abtreibungsverbot
    Nordrhein-westfÃ¤lischer Arzt erzielt Teilerfolg mit Klage gegen Abtreibungsverbot
    Trump unterstÃ¼tzt Orban vor Wahl in Ungarn im April
    Trump unterstÃ¼tzt Orban vor Wahl in Ungarn im April
    Trump: Brauche Wahlsiege
    Trump: Brauche Wahlsiege "fÃ¼r mein Ego"
    Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte
    Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte
    "Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne

    Top Meldungen

    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen

    Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens

    Mehr
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. Jeder

    Mehr
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser Frage

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts