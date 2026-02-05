Der Betrieb am Berliner Flughafen BER ist am Donnerstagabend wegen des eisigen Winterwetters weitgehend zum Erliegen gekommen. Seit 19.30 Uhr seien keine FlÃ¼ge mehr gestartet oder gelandet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur AFP. "Der Flughafenbetrieb ist im Prinzip eingestellt, es ist spiegelglatt", sagte sie.Â
Bis dahin waren bereits "mehrere Dutzend" FlÃ¼ge ausgefallen, wie eine andere BER-Sprecherin AFP sagte. Mit Schnee und Eis kÃ¶nne der Flughafen umgehen, aber Eisregen am Abend sei besonders gefÃ¤hrlich. Ob der Betrieb am Freitag wieder aufgenommen werden kann, sei noch nicht abzusehen, hieÃŸ es weiter. Â
Bereits am Donnerstagmorgen hatten Schnee und Eisregen den Betrieb auf dem Flughafen stark behindert. Die Flugzeuge konnten nicht starten, da sie wegen schnell gefrierenden Regens nicht enteist werden konnten. Landungen waren zunÃ¤chst weiter mÃ¶glich, wurden spÃ¤ter jedoch ebenfalls eingestellt.
Betrieb am Berliner Flughafen BER wegen Eisregen "im Prinzip eingestellt"
- AFP - 5. Februar 2026, 20:31 Uhr
