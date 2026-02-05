Venezuelas Parlament bringt Amnestiegesetz auf den Weg

Brennpunkte

  AFP - 5. Februar 2026, 22:45 Uhr
Venezuelas Parlament hat ein Amnestiegesetz auf den Weg gebracht, das zu einer Freilassung aller politischen Gefangenen fÃ¼hren soll. Die Nationalversammlung in Caracas stimmte dem Gesetzestext am Donnerstag in erster Lesung einstimmig zu.Â Die Amnestie soll unter anderem fÃ¼r all jene gelten, denen "Terrorismus", "Verrat am Vaterland" und "Anstiftung zum Hass" zur Last gelegt wurde.

Diese VorwÃ¼rfe waren in der Regierungszeit des Anfang Januar bei einem US-MilitÃ¤reinsatz gestÃ¼rzten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro und seines 2013 verstorbenen VorgÃ¤ngers Hugo ChÃ¡vez gegen politische Gefangene erhoben worden. Das "AmnestiegesetzÂ fÃ¼r das demokratische Zusammenleben" soll nach 27 Jahren Chavismus einen Wendepunkt darstellen.

"Wir bitten um Vergebung und wir mÃ¼ssen auch vergeben", sagte ParlamentsprÃ¤sident Jorge RodrÃ­guez am Donnerstag. Der Oppositionsabgeordnete TomÃ¡s Guanipa sprach bei der Parlamentsdebatte vom mÃ¶glichen "Beginn einer historischen Etappe". In Venezuela kÃ¶nnten kÃ¼nftig "Respekt", "Toleranz" und "Frieden" herrschen.Â 

Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez hatte die Massenamnestie Ende Januar angekÃ¼ndigt. Ziel sei es, "die Verletzungen zu heilen, die die von Gewalt und Extremismus genÃ¤hrte politische Konfrontation hinterlassen hat". Von der Amnestie ausgeschlossen seien StraftÃ¤ter, die wegen Mordes, Drogenhandels oder schwerer MenschenrechtsverstÃ¶ÃŸe verurteilt wurden.

Seit dem Sturz Maduros setzt die venezolanische FÃ¼hrung unter RodrÃ­guez auf eine AnnÃ¤herung an Washington. So wurden bereits hunderte politische Gefangene freigelassen; hunderte weitere befinden sich aber nach wie vor im GefÃ¤ngnis.

Nach entsprechenden US-Forderungen verabschiedete das Parlament in Caracas zudem ein Gesetz zur Ã–ffnung seines Ã–lsektors fÃ¼r private Investoren. Die US-Regierung gab eine Lockerung ihrer Sanktionen gegen den venezolanischen Ã–lsektor bekannt.

