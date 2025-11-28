Sport

Bundesliga: Gladbach und Leipzig trennen sich torlos

  • dts - 28. November 2025, 22:27 Uhr
Bild vergrößern: Bundesliga: Gladbach und Leipzig trennen sich torlos
Moritz Nicolas (Borussia MÃ¶nchengladbach) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Borussia MÃ¶nchengladbach und RB Leipzig haben sich zum Auftakt des 12. Bundesliga-Spieltags mit einem 0:0-Unentschieden getrennt.

Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten jedoch keine davon nutzen, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Besonders in der zweiten Halbzeit drÃ¤ngten die GÃ¤ste aus Leipzig auf den FÃ¼hrungstreffer, doch die Gladbacher Abwehr hielt stand.

In der ersten Halbzeit war das Spiel von taktischer Disziplin geprÃ¤gt, wobei beide Teams defensiv gut organisiert waren. Gladbach zeigte sich vor allem in der Anfangsphase engagiert und versuchte, durch schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Leipzig hingegen setzte auf Ballbesitz und versuchte, durch gezielte Angriffe die Abwehr der Fohlen zu knacken.

In der Schlussphase des Spiels erhÃ¶hte Leipzig den Druck, doch Gladbachs TorhÃ¼ter Nicolas zeigte eine starke Leistung und verhinderte mehrfach den RÃ¼ckstand. Trotz der intensiven BemÃ¼hungen beider Teams blieb es am Ende bei einem torlosen Remis, das fÃ¼r beide Seiten einen Punktgewinn bedeutete.

