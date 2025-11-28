Die GrÃ¼nen fordern, dass Krankenkassen homÃ¶opathische Arzneimittel nicht mehr bezahlen. FÃ¼r einen entsprechenden Antrag stimmte am spÃ¤ten Freitagabend auf dem GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover eine Mehrheit der Delegierten. "Die Solidargemeinschaft soll nicht fÃ¼r Therapien aufkommen, deren Wirksamkeit Ã¼ber den Placeboeffekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt ist", hieÃŸ es im Antrag zur BegrÃ¼ndung. Die durch eine Kostenerstattung durch die Kassen "suggerierte Wirksamkeit von homÃ¶opathischen Mitteln und IrrefÃ¼hrung von Patient:innen muss beendet werden".
Der Parteivorstand hatte zuvor einen Gegenantrag zur Abstimmung gestellt, der sich dafÃ¼r aussprach, dass die Krankenkassen weiterhin homÃ¶opathische Mittel erstatten kÃ¶nnen. Dieser Antrag erhielt jedoch keine Mehrheit.Â
Die Krankenkassen bieten derzeit Ã¼ber ihre gesetzlichen Regelleistungen hinaus sogenannte Satzungsleistungen an, mit denen sie um Kundinnen und Kunden werben. Dazu zÃ¤hlen bei vielen Kassen auch homÃ¶opathische Arzneimittel, obwohl es keine wissenschaftlichen Belege fÃ¼r deren Wirksamkeit jenseits des Placebo-Effekts gibt.Â
Bereits der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte geplant, die HomÃ¶opathie als Kassenleistung generell zu streichen. Zu einer entsprechenden gesetzlichen Regelung kam es aber aus Uneinigkeit in der damaligen Ampel-Regierung nicht mehr - vor allem die GrÃ¼nen hatten sich gegen die Neuregelung ausgesprochen.
Politik
GrÃ¼nen-Parteitag: Kassen sollen homÃ¶opathische Mittel nicht mehr bezahlen
- AFP - 28. November 2025, 22:19 Uhr
Die GrÃ¼nen fordern, dass Krankenkassen homÃ¶opathische Arzneimittel nicht mehr bezahlen. FÃ¼r einen entsprechenden Antrag stimmte am spÃ¤ten Freitagabend auf dem GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover eine Mehrheit der Delegierten.
Die GrÃ¼nen fordern, dass Krankenkassen homÃ¶opathische Arzneimittel nicht mehr bezahlen. FÃ¼r einen entsprechenden Antrag stimmte am spÃ¤ten Freitagabend auf dem GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover eine Mehrheit der Delegierten. "Die Solidargemeinschaft soll nicht fÃ¼r Therapien aufkommen, deren Wirksamkeit Ã¼ber den Placeboeffekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt ist", hieÃŸ es im Antrag zur BegrÃ¼ndung. Die durch eine Kostenerstattung durch die Kassen "suggerierte Wirksamkeit von homÃ¶opathischen Mitteln und IrrefÃ¼hrung von Patient:innen muss beendet werden".
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat alle von seinem VorgÃ¤nger Joe Biden angeblich mit einem Unterschriftenautomaten ("autopen") signierten Dokumente fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt. Jedes vonMehr
GrÃ¼nen-Parteichefin Franziska Brantner hat in der Debatte Ã¼ber die Rentenpolitik davor gewarnt, Jung und Alt gegeneinander auszuspielen. "Wir mÃ¼ssen die GenerationenMehr
Das Handyverbot an franzÃ¶sischen Schulen soll vom kommenden Schuljahr an bis zur Oberstufe ausgedehnt werden. "Zum Schuljahresbeginn wollen wir keine Mobiltelefone mehr anMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seienMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr