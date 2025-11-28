Wirtschaft

Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab

  • AFP - 28. November 2025, 10:27 Uhr
Bild vergrößern: Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
Demonstration von ArcelorMittal-BeschÃ¤ftigten
Bild: AFP

Die franzÃ¶sische Nationalversammlung hat in erster Lesung fÃ¼r die Nationalisierung des Stahlkonzerns ArcelorMittal gestimmt und damit heftige Kritik der Regierung ausgelÃ¶st.

Die franzÃ¶sische Nationalversammlung hat in erster Lesung fÃ¼r die Nationalisierung des Stahlkonzerns ArcelorMittal gestimmt und damit heftige Kritik der Regierung ausgelÃ¶st. Der Gesetzesvorschlag der linkspopulistischen Partei France Insoumise (LFI) wurde in der Nacht zu Freitag mit 127 zu 41 Stimmen angenommen. Entscheidend dafÃ¼r waren die Enthaltungen der rechtspopulistischen Abgeordneten des Rassemblement National (RN). Die linkspopulistische Fraktionschefin Mathilde Panot sprach von einem "historischen Sieg".

Wirtschaftsminister Roland Lescure kritisierte den Gesetzesentwurf, der im rechtskonservativ geprÃ¤gten Senat voraussichtlich abgelehnt werden wird. Eine Nationalisierung von ArcelorMittal sei "eine populistische Antwort auf ein strukturelles Problem", betonte er im Onlinedienst Bluesky. Die "opportunistische Allianz" zwischen den Links- und Rechtspopulisten werde das Problem der unlauteren Konkurrenz nicht lÃ¶sen, fÃ¼gte er hinzu. Frankreich brauche eine klare Industriepolitik und keine "angebliche WunderlÃ¶sung".

Nach dem Gesetzesvorschlag sollen etwa 40 Standorte von ArcelorMittal nationalisiert werden, unter ihnen die HochÃ¶fen im nordfranzÃ¶sischen DÃ¼nkirchen und im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Fos-sur-Mer. Die Kosten fÃ¼r eine Nationalisierung wurden zuvor auf drei Milliarden Euro geschÃ¤tzt.Â 

"Wenn das Unternehmen nationalisiert wird, bleiben unsere ArbeitsplÃ¤tze erhalten", sagteÂ Gewerkschaftsvertreter Reynald Quaegebeur, der am Donnerstag mit etwa 200 Betroffenen vor der Nationalversammlung demonstriert hatte. Mehrere Demonstranten trugen ihre Schutzkleidung und schwenkten Rauchfackeln.

Angesichts der Krise in der europÃ¤ischen Stahlindustrie, die unter hohen Energiepreisen und Billigimporten aus China leidet, hatte ArcelorMittal im April einen Sozialplan angekÃ¼ndigt, um zahlreiche Stellen in Frankreich zu streichen.Â 

ArcelorMittal ist der zweitgrÃ¶ÃŸte Stahlproduzent der Welt. Der Konzern hatte im Februar angekÃ¼ndigt, Teile seiner Produktion in Europa nach Indien zu verlegen.

