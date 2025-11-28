Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035

Auspuff

Die Bundesregierung will sich bei der EU fÃ¼r deutliche Aufweichungen der Vorgaben fÃ¼r die Zulassung neuer Autos ab 2035 stark machen. Union und SPD einigten sich nach langem Streit im Koalitionsausschuss auf eine gemeinsame Position zum sogenannten Verbrenner-Aus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte am Freitag, er werde BrÃ¼ssel unter anderem "darum bitten", dass auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden kÃ¶nnen.



Die EU-Kommission arbeitet aktuell an einer Ãœberarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte fÃ¼r Neuwagen und will voraussichtlich am 10. Dezember einen Vorschlag verÃ¶ffentlichen. Derzeit gilt, dass neue Autos ab 2035 kein CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen, was von Verbrennern kaum erreicht werden kann. Merz kÃ¼ndigte an, noch am Freitag einen Brief an KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen zu schreiben, um die Position der deutschen Regierung mitzuteilen.



Laut Vorschlag der Koalition von Union und SPD sollten in der EU auch nach 2035 neben rein elektrischen Fahrzeugen auch Plugin-Hybride und E-Autos mit sogenanntem Range Extender zugelassen werden dÃ¼rfen - das ist ein ein zusÃ¤tzlicher Verbrennungsmotor, um wÃ¤hrend der Fahrt die Batterie aufzuladen. Was sich im Detail hinter der Bezeichnung "hocheffiziente Verbrenner" verbirgt, die laut Merz ebenfalls noch lÃ¤nger zugelassen werden sollen, blieb zunÃ¤chst unklar.



Der Kanzler betonte, der Koalition gehe es um "eine gute Vereinbarkeit von industrieller WettbewerbsfÃ¤higkeit der europÃ¤ischen Automobilindustrie und den AnsprÃ¼chen, die wir an den Klimaschutz stellen". Beides "wollen wir gut miteinander verbinden". Der Klimaschutz "darf nicht und soll nicht relativiert werden", aber die Klimaschutzziele sollen "technologieoffen" erreicht werden.



CDU und insbesondere CSU hatten sich lange fÃ¼r weitgehende Lockerungen der EU-Vorgaben ausgesprochen, wÃ¤hrend die SPD mahnte, das Klimaschutzziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Merz sagte nun, fÃ¼r den Koalitionspartner sei die Einigung "ein weiter Weg" gewesen, dafÃ¼r bedanke er sich.



CSU-Chef Markus SÃ¶der Ã¤uÃŸerte die Hoffnung, dass die Bundesregierung mit ihren Forderungen in BrÃ¼ssel "bei einer deutschen KommissionsprÃ¤sidentin" auf offene Ohren stÃ¶ÃŸt. "Diese Bitte hat durchaus Gewicht, weil natÃ¼rlich die anderen LÃ¤nder in Europa immer ein Auge werfen auf die politische Positionierung der Bundesrepublik", sagte er.



Von UmweltschÃ¼tzern kam scharfe Kritik. "Ursula von der Leyen darf sich vom kurzsichtigen Hick-Hack der Bundesregierung nicht beirren lassen", forderte die Umweltorganisation Greenpeace. "Ausgerechnet wÃ¤hrend die deutschen Hersteller im Rennen um den Zukunftsmarkt ElektromobilitÃ¤t aufholen, setzen sich Merz und Klingbeil dafÃ¼r ein, die europÃ¤ischen Anreize in diesem Wettlauf abzuschwÃ¤chen."



Der Naturschutzbund (Nabu) bezeichnete "hocheffiziente Verbrenner" ein "Fantasiekonstrukt". "Plug-in-Hybride weisen zudem im Realbetrieb deutlich hÃ¶here EmissionenÂ aufÂ als von den Herstellern angegeben", kritisierte Nikolas von Wysiecki vom Nabu. "Statt einem Herbst der Reformen prÃ¤sentiert die Koalition ein Festklammern an der Vergangenheit", kritisierte auch die Organisation Transport & Environement. Die Verbrenner-Technologie sei "Ã¼berholt".