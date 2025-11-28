Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen

Haftanstalt in Frankreich

.

Einen Tag nach dem filmreifen Ausbruch zweier HÃ¤ftlinge aus einem franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnis hat die Polizei einen von ihnen wieder festgenommen. Dabei handele es sich um einen 32-JÃ¤hrigen, der wegen hÃ¤uslicher Gewalt in Untersuchungshaft saÃŸ, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag im ostfranzÃ¶sischen Dijon mit. Er wurde knapp hundert Kilometer vom GefÃ¤ngnis entfernt aufgegriffen.



Der zweite Ausbrecher, ein 19-JÃ¤hriger, der wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft saÃŸ, war am Freitag zunÃ¤chst weiter auf der Flucht. Er gelte als Mitglied einer organisierten Bande und sei mÃ¶glicherweise gefÃ¤hrlich, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Der junge Mann sei schon als MinderjÃ¤hriger mehrfach in einer Jugendstrafanstalt gewesen. Er stehe im Verdacht, im Zusammenhang mit Drogenhandel den Auftrag zu einer Straftat bekommen zu haben.



Die beiden HÃ¤ftlinge waren am Donnerstagmorgen aus dem GefÃ¤ngnis in Dijon entkommen, nachdem sie mit einem SÃ¤geblatt die Fenstergitter durchsÃ¤gt hatten. Mit ihren Bettlaken machten sie den an der GefÃ¤ngnismauer angebrachten Klingendraht unschÃ¤dlich. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die MetallsÃ¤geblÃ¤tter per Drohne in das GefÃ¤ngnis geliefert worden. Der Hof der Haftanstalt war bislang nicht mit Abfangnetzen fÃ¼r Drohnen ausgestattet.Â



Es sei erst kÃ¼rzlich ein Mann verurteilt worden, weil er SÃ¤geblÃ¤tter per Drohne in das GefÃ¤ngnis geliefert hatte, betonte die Staatsanwaltschaft. Knapp hundert Polizisten seien weiter im Einsatz, um den zweiten HÃ¤ftling aufzuspÃ¼ren.Â



Am Vortag war ein weiterer HÃ¤ftling wieder festgenommen worden, dem ein Ausbruch aus einer Justizvollzugsanstalt bei Rennes gelungen war. Er war bei einem Gruppen-Besuch in ein Planetarium entkommen. Der Mann wurde in Nantes aufgegriffen.Â



Justizminister GÃ©rald Darmanin steht derzeit in der Kritik, sich vor allem um die von ihm initiierten Hochsicherheitstrakte fÃ¼r Drogenbosse zu kÃ¼mmern, dabei aber die Ã¼brigen Haftanstalten zu vernachlÃ¤ssigen.Â In Frankreich sind die GefÃ¤ngnisse seit Jahren Ã¼berbelegt. Nach einer Studie des Europarates vom Juli liegt Frankreich auf Platz drei hinter Slowenien und Zypern. Im Oktober waren die knapp 63.000 HaftplÃ¤tze zu 136 Prozent belegt. Das bedeutet, dass in vielen Einzelzellen Etagenbetten stehen oder Matratzen auf den Boden gelegt werden.Â



Der prominenteste HÃ¤ftling jÃ¼ngster Zeit, Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy, hatte wÃ¤hrend seiner drei Wochen dauernden Haft im Pariser GefÃ¤ngnis La SantÃ© wegen seines besonderes Status allerdings eine Einzelzelle. Seine Erfahrungen will er in einem neuen Buch schildern, das Anfang Dezember verÃ¶ffentlicht wird.