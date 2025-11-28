Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen

Einen Tag nach dem filmreifen Ausbruch zweier HÃ¤ftlinge aus einem franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnis hat die Polizei einen von ihnen wieder festgenommen. Dabei handele es sich um einen 32-JÃ¤hrigen, der wegen hÃ¤uslicher Gewalt in Untersuchungshaft saÃŸ, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag im ostfranzÃ¶sischen Dijon mit. Er wurde knapp hundert Kilometer vom GefÃ¤ngnis entfernt aufgegriffen.
Der zweite Ausbrecher, ein 19-JÃ¤hriger, der wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft saÃŸ, war am Freitag zunÃ¤chst weiter auf der Flucht. Er gelte als Mitglied einer organisierten Bande und sei mÃ¶glicherweise gefÃ¤hrlich, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Der junge Mann sei schon als MinderjÃ¤hriger mehrfach in einer Jugendstrafanstalt gewesen. Er stehe im Verdacht, im Zusammenhang mit Drogenhandel den Auftrag zu einer Straftat bekommen zu haben.
Die beiden HÃ¤ftlinge waren am Donnerstagmorgen aus dem GefÃ¤ngnis in Dijon entkommen, nachdem sie mit einem SÃ¤geblatt die Fenstergitter durchsÃ¤gt hatten. Mit ihren Bettlaken machten sie den an der GefÃ¤ngnismauer angebrachten Klingendraht unschÃ¤dlich. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die MetallsÃ¤geblÃ¤tter per Drohne in das GefÃ¤ngnis geliefert worden. Der Hof der Haftanstalt war bislang nicht mit Abfangnetzen fÃ¼r Drohnen ausgestattet.Â
Es sei erst kÃ¼rzlich ein Mann verurteilt worden, weil er SÃ¤geblÃ¤tter per Drohne in das GefÃ¤ngnis geliefert hatte, betonte die Staatsanwaltschaft. Knapp hundert Polizisten seien weiter im Einsatz, um den zweiten HÃ¤ftling aufzuspÃ¼ren.Â
Am Vortag war ein weiterer HÃ¤ftling wieder festgenommen worden, dem ein Ausbruch aus einer Justizvollzugsanstalt bei Rennes gelungen war. Er war bei einem Gruppen-Besuch in ein Planetarium entkommen. Der Mann wurde in Nantes aufgegriffen.Â
Justizminister GÃ©rald Darmanin steht derzeit in der Kritik, sich vor allem um die von ihm initiierten Hochsicherheitstrakte fÃ¼r Drogenbosse zu kÃ¼mmern, dabei aber die Ã¼brigen Haftanstalten zu vernachlÃ¤ssigen.Â In Frankreich sind die GefÃ¤ngnisse seit Jahren Ã¼berbelegt. Nach einer Studie des Europarates vom Juli liegt Frankreich auf Platz drei hinter Slowenien und Zypern. Im Oktober waren die knapp 63.000 HaftplÃ¤tze zu 136 Prozent belegt. Das bedeutet, dass in vielen Einzelzellen Etagenbetten stehen oder Matratzen auf den Boden gelegt werden.Â
Der prominenteste HÃ¤ftling jÃ¼ngster Zeit, Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy, hatte wÃ¤hrend seiner drei Wochen dauernden Haft im Pariser GefÃ¤ngnis La SantÃ© wegen seines besonderes Status allerdings eine Einzelzelle. Seine Erfahrungen will er in einem neuen Buch schildern, das Anfang Dezember verÃ¶ffentlicht wird.
Brennpunkte
Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen
- AFP - 28. November 2025, 11:53 Uhr
.
Einen Tag nach dem filmreifen Ausbruch zweier HÃ¤ftlinge aus einem franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnis hat die Polizei einen von ihnen wieder festgenommen. Dabei handele es sich um einen 32-JÃ¤hrigen, der wegen hÃ¤uslicher Gewalt in Untersuchungshaft saÃŸ, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag im ostfranzÃ¶sischen Dijon mit. Er wurde knapp hundert Kilometer vom GefÃ¤ngnis entfernt aufgegriffen.
Weitere Meldungen
Mehr als zwei Jahre nach einem ersten Schlag gegen eine internationale DrogenhÃ¤ndlerbande hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen einen weiterenMehr
Auch wenn die Rentenversicherung die letzten Beitragszahlungen vor Rentenbeginn hochgerechnet hat, kÃ¶nnen sich Betroffene einem Urteil zufolge auf die so ermittelte RenteMehr
Das BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist mit seiner Forderung nach einer NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl offenbar vorerst gescheitert. Der WahlprÃ¼fungsausschuss des BundestagsMehr
Top Meldungen
Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼rMehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag inMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt amMehr