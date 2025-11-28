Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine: Belgien bleibt bei seinem Nein

De Wever am Montag in BrÃ¼ssel

In der Debatte um die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerte fÃ¼r ein Darlehen an die Ukraine hat Belgien sich erneut gegen einen solchen Schritt ausgesprochen. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Plan fÃ¼r das Reparationsdarlehen sei "grundsÃ¤tzlich falsch", erklÃ¤rte der belgische Premierminister Bart de Wever in einem Brief an KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen, den die Nachrichtenagentur AFP am Freitag einsehen konnte.Â



In dem Schreiben warnt de Wever die EU davor, sich "auf unerforschtes rechtliches und finanzielles Terrain" zu begeben.Â



Die Ukraine benÃ¶tigt nach fast vier Jahren Krieg gegen Russland weiter Milliardenhilfen, um ihre Verteidigung fortfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Bis zum EU-Gipfel am 18. Dezember soll in BrÃ¼ssel eine Einigung darÃ¼ber bestehen, wie die Ukraine-Hilfe in den kommenden zwei Jahren finanziert wird.



Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, rund 140 Milliarden Euro russischer Zentralbankgelder, die in Belgien eingefroren sind, fÃ¼r Kredite an die Ukraine zu nutzen. Russland sollte demnach erst dann wieder auf das Geld zugreifen kÃ¶nnen, wenn es Reparationen an Kiew zahlt. Belgien zÃ¶gert jedoch mit seiner Zustimmung, da es rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fÃ¼rchtet und fordert von den anderen EU-LÃ¤ndern fundierte Garantien, dass sie die Risiken voll mittragen.



Er werde sein Land "niemals dazu verpflichten, die Risiken und Belastungen allein zu tragen", schrieb de Wever entsprechend in seinem vierseitigen Brief an von der Leyen. Er werde dem Plan nur zustimmen, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung verbindliche Garantien von den Mitgliedstaaten "geliefert und unterzeichnet werden", betonte er.Â



Die Kommission hat angekÃ¼ndigt, in den kommenden Tagen die Gesetzestexte fÃ¼r ihre VorschlÃ¤ge vorstellen zu wollen. EU-Vertreter gehen von nur geringen rechtlichen Risiken fÃ¼r Belgien aus - eine Auffassung, die der belgische Premier in seinem Schreiben mit einem Vergleich zu einem Flugzeugabsturz beantwortete: "Die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes ist gering, aber im Falle eines Absturzes sind die Folgen katastrophal."



Der Druck auf die EU, sich zur Verwendung der eingefrorenen VermÃ¶genswerte zu einigen, ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Die USA hatten in ihrem 28-Punkte-Plan zu einer Beendigung des Ukraine-Krieges vorgeschlagen, dass ein groÃŸer Teil der Gelder an die USA gehen sollte. BefÃ¼rworter der europÃ¤ischen Reparationsdarlehen befÃ¼rchten nun, dass die EuropÃ¤er die Kontrolle Ã¼ber die russischen VermÃ¶genswerte verlieren kÃ¶nnten, wenn diese erst einmal Teil eines Ukraine-Plans sind.Â