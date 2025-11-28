Irme Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auf der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin stimmten am Freitag gut 80 Prozent der Delegierten fÃ¼r die 69-JÃ¤hrige. In ihrer Wahlrede kÃ¼ndigte sie an, fÃ¼r eine Erneuerung der Kirche streiten zu wollen. "Wir wollen eine synodale, eine dienende, eine geschlechtergerechte Kirche sein."
Der Reformwille lebe weltweit, betonte Stetter-Karp. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg BÃ¤tzing, schrieb in einem GlÃ¼ckwunschbrief an die WiedergewÃ¤hlte, er schÃ¤tze an ihr, dass Positionen auch unterschiedlicher Natur offen benannt wÃ¼rden, "aber immer das verbindende Ziel vor Augen bleibt. Es geht um unsere Kirche und unseren Glauben."
Politik
Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken
- AFP - 28. November 2025, 13:26 Uhr
Irme Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auf der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin stimmten am Freitag gut 80 Prozent der Delegierten fÃ¼r die 69-JÃ¤hrige.
Irme Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auf der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin stimmten am Freitag gut 80 Prozent der Delegierten fÃ¼r die 69-JÃ¤hrige. In ihrer Wahlrede kÃ¼ndigte sie an, fÃ¼r eine Erneuerung der Kirche streiten zu wollen. "Wir wollen eine synodale, eine dienende, eine geschlechtergerechte Kirche sein."
Weitere Meldungen
Im BemÃ¼hen um eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter auf die Verwendung der in EuropaMehr
Die GrÃ¼nen haben ihre Mitarbeit an der von Union und SPD anvisierten groÃŸen Reform des Rentensystems angeboten. Die mit der Vorbereitung beauftragte Kommission solle "einen vonMehr
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich vor dem Hintergrund des angestrebten EU-Beitritts der TÃ¼rkei fÃ¼r eine AnnÃ¤herung der EuropÃ¤ischen Union an AnkaraMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr
Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wieMehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag inMehr