Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken

Irme Stetter-Karp

Irme Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auf der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin stimmten am Freitag gut 80 Prozent der Delegierten fÃ¼r die 69-JÃ¤hrige. In ihrer Wahlrede kÃ¼ndigte sie an, fÃ¼r eine Erneuerung der Kirche streiten zu wollen. "Wir wollen eine synodale, eine dienende, eine geschlechtergerechte Kirche sein."



Der Reformwille lebe weltweit, betonte Stetter-Karp. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg BÃ¤tzing, schrieb in einem GlÃ¼ckwunschbrief an die WiedergewÃ¤hlte, er schÃ¤tze an ihr, dass Positionen auch unterschiedlicher Natur offen benannt wÃ¼rden, "aber immer das verbindende Ziel vor Augen bleibt. Es geht um unsere Kirche und unseren Glauben."