Politik

Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken

  • AFP - 28. November 2025, 13:26 Uhr
Bild vergrößern: Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken
Irme Stetter-Karp
Bild: AFP

Irme Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auf der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin stimmten am Freitag gut 80 Prozent der Delegierten fÃ¼r die 69-JÃ¤hrige.

Irme Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auf der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin stimmten am Freitag gut 80 Prozent der Delegierten fÃ¼r die 69-JÃ¤hrige. In ihrer Wahlrede kÃ¼ndigte sie an, fÃ¼r eine Erneuerung der Kirche streiten zu wollen. "Wir wollen eine synodale, eine dienende, eine geschlechtergerechte Kirche sein."

Der Reformwille lebe weltweit, betonte Stetter-Karp. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg BÃ¤tzing, schrieb in einem GlÃ¼ckwunschbrief an die WiedergewÃ¤hlte, er schÃ¤tze an ihr, dass Positionen auch unterschiedlicher Natur offen benannt wÃ¼rden, "aber immer das verbindende Ziel vor Augen bleibt. Es geht um unsere Kirche und unseren Glauben."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine
    Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine

    Im BemÃ¼hen um eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter auf die Verwendung der in Europa

    Mehr
    GrÃ¼ne wollen in Rentenkommission der Koalition mitarbeiten - Linke Ã¼bt Kritik
    GrÃ¼ne wollen in Rentenkommission der Koalition mitarbeiten - Linke Ã¼bt Kritik

    Die GrÃ¼nen haben ihre Mitarbeit an der von Union und SPD anvisierten groÃŸen Reform des Rentensystems angeboten. Die mit der Vorbereitung beauftragte Kommission solle "einen von

    Mehr
    Angestrebter EU-Beitritt: Wadephul fordert neue GesprÃ¤che und AnnÃ¤herung an TÃ¼rkei
    Angestrebter EU-Beitritt: Wadephul fordert neue GesprÃ¤che und AnnÃ¤herung an TÃ¼rkei

    BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich vor dem Hintergrund des angestrebten EU-Beitritts der TÃ¼rkei fÃ¼r eine AnnÃ¤herung der EuropÃ¤ischen Union an Ankara

    Mehr
    Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035
    Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach
    RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach "Fehler" im Lebenslauf zurÃ¼ck
    Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 
    Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 
    Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen
    Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen
    Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine: Belgien bleibt bei seinem Nein
    Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine: Belgien bleibt bei seinem Nein
    Merz reist kommende Woche nach Israel - keine PlÃ¤ne fÃ¼r Gegenbesuch Netanjahus
    Merz reist kommende Woche nach Israel - keine PlÃ¤ne fÃ¼r Gegenbesuch Netanjahus
    Ermittlungen wegen gefÃ¤lschter Bescheinigungen fÃ¼r FÃ¼hrerscheine in Bayern
    Ermittlungen wegen gefÃ¤lschter Bescheinigungen fÃ¼r FÃ¼hrerscheine in Bayern

    Top Meldungen

    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts