Wirtschaft

LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

  • dts - 28. November 2025, 10:26 Uhr
Bild vergrößern: LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
Kinder in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

In Sachsen (2,2 Prozent), Rheinland-Pfalz (2,0 Prozent) und Hessen (2,5 Prozent) kletterte die Inflationsrate laut vorlÃ¤ufiger Angaben vom Freitag im November um jeweils 0,1 Prozentpunkte, in Berlin sogar um 0,2 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.

In Sachsen-Anhalt (2,6 Prozent) ging die Inflation dagegen um 0,1 Prozent zurÃ¼ck, und die grÃ¶ÃŸeren BundeslÃ¤nder wie NRW, Niedersachsen, Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg meldeten unverÃ¤nderte Inflationsraten im Vergleich zum Vormonat, ebenso das Saarland und Brandenburg.

Bundesweit ist damit fÃ¼r November ebenfalls mit einer nominal unverÃ¤nderten Inflationsrate von wahrscheinlich 2,3 Prozent zu rechnen. Das Statistische Bundesamt verÃ¶ffentlicht seine offizielle SchÃ¤tzung fÃ¼r November um 14 Uhr.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼r

    Mehr
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am

    Mehr
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Koalition einigt sich auf KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride
    Koalition einigt sich auf KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Bas zu Haushalt 2026:
    Bas zu Haushalt 2026: "Unser Sozialstaat sorgt fÃ¼r StabilitÃ¤t und sozialen Frieden"
    FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
    FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
    Jugendliche aus Hessen sollen rechtsextremen Anschlag geplant haben - Anklage
    Jugendliche aus Hessen sollen rechtsextremen Anschlag geplant haben - Anklage
    Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Ã„nderungen vorgelegt
    Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Ã„nderungen vorgelegt
    Biologischen Kampfstoff Rizin hergestellt: Anklage gegen 17-JÃ¤hrigen in Sachsen
    Biologischen Kampfstoff Rizin hergestellt: Anklage gegen 17-JÃ¤hrigen in Sachsen
    Ãœberschwemmungen in Thailand: Zahl der Toten steigt auf 145
    Ãœberschwemmungen in Thailand: Zahl der Toten steigt auf 145

    Top Meldungen

    Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal
    Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal

    Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal deutlich gestiegen. Nominal stiegen die LÃ¶hne um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal - bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent,

    Mehr
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufiger

    Mehr
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts