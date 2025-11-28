LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

Kinder in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.



In Sachsen (2,2 Prozent), Rheinland-Pfalz (2,0 Prozent) und Hessen (2,5 Prozent) kletterte die Inflationsrate laut vorlÃ¤ufiger Angaben vom Freitag im November um jeweils 0,1 Prozentpunkte, in Berlin sogar um 0,2 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.



In Sachsen-Anhalt (2,6 Prozent) ging die Inflation dagegen um 0,1 Prozent zurÃ¼ck, und die grÃ¶ÃŸeren BundeslÃ¤nder wie NRW, Niedersachsen, Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg meldeten unverÃ¤nderte Inflationsraten im Vergleich zum Vormonat, ebenso das Saarland und Brandenburg.



Bundesweit ist damit fÃ¼r November ebenfalls mit einer nominal unverÃ¤nderten Inflationsrate von wahrscheinlich 2,3 Prozent zu rechnen. Das Statistische Bundesamt verÃ¶ffentlicht seine offizielle SchÃ¤tzung fÃ¼r November um 14 Uhr.

