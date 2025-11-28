Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung

Taxi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufiger einspringen.



"Die Zahl der Fahrten fÃ¼r gestrandete FahrgÃ¤ste steigt - und wir erwarten, dass dieser Trend weiter zunimmt" sagte Michael Oppermann, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ).



Besonders hÃ¤ufig kommt es laut Oppermann in KÃ¶ln und Hannover zu solchen EinsÃ¤tzen. "Nicht, weil dort besonders viel schiefgeht, sondern weil es groÃŸe UmsteigebahnhÃ¶fe sind", so Oppermann.



Die Taxigutscheine, die die Bahn bei ZugausfÃ¤llen ausstelle, seien individuell zwar ein gutes GeschÃ¤ft, fÃ¼r das Taxigewerbe im Ganzen aber bedrohlich: "FÃ¼r einzelne Fahrer kann so eine lange Fahrt wie ein kleines Weihnachtsgeld wirken. Aber das Taxigewerbe als Ganzes profitiert nicht von ZugunregelmÃ¤ÃŸigkeiten", so Oppermann. Eine unzuverlÃ¤ssige Bahn schÃ¤dige das GeschÃ¤ft seiner Kollegen. "Langfristig ist der grÃ¶ÃŸte Wettbewerber des Taxis das privat gefahrene Auto. Wenn Menschen sagen: `Ich weiÃŸ nicht, ob der Zug kommt, ich nehme lieber das Auto`, dann verlieren wir die gesamte MobilitÃ¤tskette."



Der Verband hat einen bundesweiten Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn. Die Taxifahrten werden per digitalem Gutschein direkt mit der Bahn abgerechnet.

