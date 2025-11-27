Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles

Jamie Leweling (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Deventer (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart hat in der Europa League einen klaren 4:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles Deventer errungen.



Bereits in der 20. Minute brachte Jamie Leweling die Stuttgarter in FÃ¼hrung, nachdem er nach einem Doppelpass mit Deniz Undav halblinks frei vor dem Tor auftauchte und den Ball mit dem rechten AuÃŸenrist ins rechte Toreck schob. Nur 15 Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Leweling auf 2:0, als er nach einem Konter aus 17 Metern flach ins linke Toreck traf.



In der zweiten Halbzeit erhÃ¶hte Bilal El Khannouss, als er in der 59. Minute nach einer Flanke von links im Strafraumzentrum den Ball von Undav mit der Brust aufgelegt bekam und aus acht Metern ins rechte Toreck schoss. Die Gastgeber aus Deventer konnten dem Druck der Stuttgarter kaum standhalten und fanden nur selten zu gefÃ¤hrlichen AbschlÃ¼ssen. Badredine Bouanani setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.



Das Spiel war geprÃ¤gt von mehreren gelben Karten, darunter fÃ¼r Spieler wie Angelo Stiller und Deniz Undav vom VfB Stuttgart sowie Victor Edvardsen und Dean James von den Go Ahead Eagles. Trotz der hitzigen AtmosphÃ¤re behielt der VfB die Kontrolle Ã¼ber das Spiel und sicherte sich wichtige Punkte in der Europa League.

