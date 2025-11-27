Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert

Wirtschaft

Eine Klage fÃ¼r die nachtrÃ¤gliche Verbesserung des Brandschutzes in einem der Tunnel von Stuttgart 21 ist vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Die regionale Umweltvereinigung Schutzgemeinschaft Filder ist nicht klagebefugt.

Eine Klage fÃ¼r die nachtrÃ¤gliche Verbesserung des Brandschutzes in einem der Tunnel von Stuttgart 21 ist vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Die regionale Umweltvereinigung Schutzgemeinschaft Filder ist nicht klagebefugt, wie das Gericht am Donnerstag in Leipzig urteilte. Ihr satzungsgemÃ¤ÃŸer Aufgabenbereich werde nicht berÃ¼hrt. (Az. 7 C 8.24)

Anerkannte UmweltverbÃ¤nde und -vereinigungen kÃ¶nnen vor den Verwaltungsgerichten gegen Entscheidungen von BehÃ¶rden vorgehen. Voraussetzung dafÃ¼r ist aber, dass die in ihrer Satzung vorgesehene FÃ¶rderung der Ziele des Umweltschutzes davon betroffen ist. Hier war das nicht der Fall, wie das Gericht entschied.Â 

Die Umweltvereinigung wollte erreichen, dass der Planfeststellungsbeschluss aufgehoben oder geÃ¤ndert wird. Das Gericht fÃ¼hrte nun aus, dass es sich bei den Regelungen des Eisenbahnrechts nicht um umweltbezogene Vorschriften handle.Â Umweltbezogen sei eine Vorschrift, wenn sie sich auf Umweltbestandteile oder Faktoren beziehe und mindestens ein Umweltschutzziel habe.Â 

Als Umweltbestandteile definiert das Recht unter anderem Luft und AtmosphÃ¤re, Wasser, Boden, Landschaft und natÃ¼rliche LebensrÃ¤ume. Faktoren sind demnach Stoffe, Energie, LÃ¤rm und Strahlung, AbfÃ¤lle oder Emissionen, die sich auf die Umwelt auswirken kÃ¶nnen. Die Vorschriften sollten SchÃ¤den bei BrÃ¤nden in Eisenbahntunneln vermeiden oder minimieren und seien nicht umweltbezogen, erklÃ¤rte das Gericht.

Zuvor hatte schon der baden-wÃ¼rttembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die Klage abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht lieÃŸ die Revision dagegen teilweise fÃ¼r einen Tunnel zu. Es wollte die nÃ¤heren Voraussetzungen klÃ¤ren, unter denen Umweltvereinigungen gegen Entscheidungen von BehÃ¶rden vorgehen kÃ¶nne.

Das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist seit Langem umstritten. Die Planungen, die einen neuen unterirdischen Hauptbahnhof in Stuttgart, weitere Haltestellen sowie eine Reihe neuer Strecken in der Region vorsehen, sind inzwischen Jahrzehnte alt.Â 

Bei Baubeginn war die Inbetriebnahme fÃ¼r Ende 2019 anvisiert worden. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die fÃ¼r Ende 2026 angepeilte ErÃ¶ffnung des neuen Tiefbahnhofs erneut verschoben wird. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

