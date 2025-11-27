850 verdÃ¤chtige Drohnensichtungen seit Jahresbeginn

Drohne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der verdÃ¤chtigen Drohnensichtungen nimmt weiter zu. Nach "Spiegel"-Informationen zÃ¤hlte das Bundeskriminalamt (BKA) seit Jahresbeginn bis Mitte Oktober rund 850 ÃœberflÃ¼ge Ã¼ber militÃ¤rische Einrichtungen, RÃ¼stungsunternehmen und sogenannte Kritische Infrastruktur, also etwa Energieversorger oder Wasserwerke.



So wurden etwa am 13. Oktober vier Drohnen Ã¼ber einem Bundeswehrstandort in Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern gesichtet. Zum damaligen Zeitpunkt bildeten deutsche Raketenabwehrspezialisten dort ukrainische Soldaten aus. Weder die Bundeswehr noch die Polizei konnte die unbemannten Flugobjekte stoppen. Nach "Spiegel"-Informationen wurden Ermittlungen wegen "sicherheitsgefÃ¤hrdendem Abbilden" militÃ¤rischer Einrichtungen gegen Unbekannt eingeleitet.



Nach mehreren Ã¤hnlichen VorfÃ¤llen will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Drohnenabwehr stÃ¤rken. In der Bundespolizeidirektion 11 in Berlin soll hierfÃ¼r ein neues Zentrum eingerichtet werden. Sollten die technischen Mittel der Polizei nicht reichen, soll kÃ¼nftig auch die Bundeswehr Drohnen stoppen kÃ¶nnen.

