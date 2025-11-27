Putin: RÃ¼ckzug der Ukraine Bedingung fÃ¼r Ende der KÃ¤mpfe

Putin in Bischkek

Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hat den RÃ¼ckzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung fÃ¼r eine Einstellung der KÃ¤mpfe gemacht. Andernfalls wÃ¼rden die russischen Truppen diese militÃ¤risch erobern, sagte er in Kirgisistan.

Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hat den RÃ¼ckzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung fÃ¼r eine Einstellung der KÃ¤mpfe gemacht. "Wenn die ukrainischen Truppen die von ihnen gehaltenen Gebiete verlassen, werden wir die KampfeinsÃ¤tze beenden", sagte Putin am Donnerstag bei einem Besuch in Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans. "Wenn sie dies nicht tun, werden wir dies mit militÃ¤rischen Mitteln erreichen", fÃ¼gte der Kremlchef hinzu.



Aus welchen Regionen genau sich die ukrainischen Truppen zurÃ¼ckziehen sollten, sagte Putin nicht. Russland fordert die vollstÃ¤ndige Abtretung der vier Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja gefordert. Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine gelten als PrioritÃ¤t fÃ¼r Moskau, die Abtretung dieser Gebiete, die Russland nicht vollstÃ¤ndig besetzt hÃ¤lt, war auch Teil des ursprÃ¼nglichen, von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs.Â



Der Text wurde nach Kritik aus Kiew und von EU-Staaten abgeÃ¤ndert. In der kommenden Woche wird der US-Sondergesandte Steve Witkoff zu weiteren GesprÃ¤chen Ã¼ber die VorschlÃ¤ge in Moskau erwartet. Russland kontrolliert derzeit ein FÃ¼nftel des ukrainischen Territoriums. Die Ukraine hat Gebietsabtretungen bisher kategorisch abgelehnt.



Die russische Armee habe wichtige StÃ¤dte wie Pokrowsk und Myrnograd in Donezk komplett umstellt, fÃ¼gte Putin hinzu. Zudem rÃ¼ckten die Truppen auf Wowtschansk in Charkiw, Siwersk in Donezk und Guliaipole in Saporischschja vor. Es sei "praktisch unmÃ¶glich", die russische Armee zu stoppen. "Es gibt wenig, was dagegen getan werden kann", fÃ¼gte Putin hinzu.



Putin sagte am Donnerstag weiter, sein Land habe nicht die Absicht, EU-Staaten anzugreifen. Moskau bereite aber wirtschaftliche "VergeltungsmaÃŸnahmen" vor, sollten russische VermÃ¶genswerte eingefroren werden.Â Russland hat die Ukraine im Februar 2022 Ã¼berfallen und damit den schlimmsten bewaffneten Konflikt in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgelÃ¶st.