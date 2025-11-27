Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen

Macron und Xi

Bei seinem in der kommenden Woche anstehenden Staatsbesuch in China will Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron erneut versuchen, China dazu zu bewegen, Druck auf Russland auszuÃ¼ben, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen. Zudem wolle Macron an Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping appellieren, jegliche Eskalation mit Blick auf Taiwan zu vermeiden und an der "Verringerung volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte" zu arbeiten, hieÃŸ es am Donnerstag im ElysÃ©e. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Handelskonfliktes mit Peking wird Macron vom 3. bis 5. Dezember in China erwartet.Â



"Wir wollen, dass China auf Russland einwirkt und dazu bringt, sich zu einem mÃ¶glichst schnellen Waffenstillstand zu entscheiden", sagte ein PrÃ¤sidentenberater. Macron hatte schon bei frÃ¼heren Treffen mit Xi vergeblich versucht, ihn zu einer deutlicheren Haltung mit Blick auf den Ukraine-Krieg zu bewegen.Â



Es wird Macrons vierter Staatsbesuch sein, zuletzt war er 2023 in China. Zum Auftakt will er am Mittwoch mit seiner Frau Brigitte den Qianlong-Garten in der Verbotenen Stadt besuchen. Am Donnerstag sollen nach bilateralen GesprÃ¤chen mit Xi mehrere Abkommen zu Transport und Energie unterzeichnet werden. Ein franzÃ¶sisch-chinesischer Streit Ã¼ber StrafzÃ¶lle auf Cognac sei weitgehend beigelegt, es gebe aber noch Unstimmigkeiten mit Blick auf den Handel mit Schweinefleisch und Milchprodukten, hieÃŸ es im ElysÃ©e.



Emmanuel und Brigitte Macron reisen anschlieÃŸend weiter nach Chengdu, im Zentrum des Landes. Dort befindet sich die Aufzuchtstation fÃ¼r Pandas, in die in dieser Woche zwei Riesenpandas zurÃ¼ckgebracht wurden, die jahrelang - als Leihgabe Chinas - in einem franzÃ¶sischen Zoo gelebt hatten. Als Grund dafÃ¼r wurden gesundheitliche Probleme des Weibchens genannt. Ein Vertreter der chinesischen Botschaft stellte baldigen Ersatz in Aussicht.Â



Der erneute Staatsbesuch entspreche Macrons Wunsch nach einem "anhaltenden und anspruchsvollen Dialog" mit China, hieÃŸ es im ElysÃ©e.Â Frankreich kritisiert regelmÃ¤ÃŸig die chinesische Handelspolitik, insbesondere die staatlichen Subventionen fÃ¼r E-Autos, Solarpanels und Stahl, die europÃ¤ischen Produkten Konkurrenz machen.