"Spiegel": Zahl verdÃ¤chtiger Drohnensichtungen nimmt weiter zu

  • AFP - 27. November 2025, 17:22 Uhr
Das Bundeskriminalamt hat laut 'Spiegel' von Januar bis Mitte Oktober 2025 insgesamt 850 verdÃ¤chtige Drohnensichtungen registriert. Dabei handelt es sich demnach etwa um FlÃ¼ge Ã¼ber militÃ¤rische Einrichtungen oder RÃ¼stungsunternehmen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat laut einem Bericht des "Spiegel" im Zeitraum von Januar bis Mitte Oktober 2025 insgesamt 850 verdÃ¤chtige Drohnensichtungen in Deutschland registriert. Dabei handelt es sich demnach um FlÃ¼ge Ã¼ber militÃ¤rische Einrichtungen, RÃ¼stungsunternehmen, aber auch Infrastruktureinrichtungen wie ElektrizitÃ¤tsversorger oder Wasserwerke. Die Zahl der verdÃ¤chtigen Sichtungen nahm dem Bericht zufolge damit weiter zu.

Am 13. Oktober wurden dem Bericht zufolge allein vier Drohnen Ã¼ber einem Bundeswehr-Standort in Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern bemerkt. Deutsche Raketenabwehrspezialisten hÃ¤tten dort zu diesem Zeitpunkt ukrainische Soldaten ausgebildet. Weder Bundeswehr noch Polizei hÃ¤tten die FluggerÃ¤te stoppen kÃ¶nnen. Es seien Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet worden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will wegen solcher VorfÃ¤lle die Drohnenabwehr stÃ¤rken. In Berlin soll hierfÃ¼r ein neues Zentrum eingerichtet werden. Sollten die technischen Mittel der Polizei nicht reichen, soll kÃ¼nftig auch die Bundeswehr Drohnen stoppen dÃ¼rfen, auch auÃŸerhalb militÃ¤rischer Liegenschaften. AbschÃ¼sse sollen jedoch nur in AusnahmefÃ¤llen zulÃ¤ssig sein.

