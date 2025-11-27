Bundessozialgericht billigt Einkommensanrechnung beim neuen Grundrentenzuschlag

Justitia

Bei dem 2021 eingefÃ¼hrten sogenannten Grundrentenzuschlag mÃ¼ssen Rentner laut Bundessozialgericht die Anrechnung des Einkommens ihrer Ehepartner hinnehmen. Die Ungleichbehandlung gegenÃ¼ber nichtverheirateten Paaren sei nicht verfassungswidrig.

Bei dem 2021 eingefÃ¼hrten sogenannten Grundrentenzuschlag mÃ¼ssen Rentner einer Gerichtsentscheidung zufolge die Anrechnung des Einkommens ihrer Ehepartner hinnehmen. Die Ungleichbehandlung gegenÃ¼ber nichtverheirateten Paaren sei nicht verfassungswidrig, urteilte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel am Donnerstag. (Az. B 5 R 9/24 R)



Der Zuschlag zur Rente wurde 2021 eingefÃ¼hrt. Er soll die Leistung von BÃ¼rgern wÃ¼rdigen, die wegen niedriger Einkommen trotz langjÃ¤hriger Ã¼berwiegender Vollzeitarbeit kein ausreichendes Rentenniveau erreichen. Zumindest teilweise sollen diese Menschen vor dem Gang zum Sozialamt bewahrt werden. Erforderlich sind 33 Beitragsjahre, Kindererziehungs- und Pflegezeiten zÃ¤hlen mit.



Nach Angaben der Rentenversicherung gibt es bundesweit 2,8 Millionen Rentner, die diese Voraussetzungen im Grundsatz erfÃ¼llen. In einem komplizierten Verfahren werden allerdings â€“ mit FreibetrÃ¤gen und in Stufen â€“ eigene EinkÃ¼nfte und auch die des Ehepartners teilweise angerechnet. Den Grundrentenzuschlag bekommen â€“ automatisch und ohne Antrag - daher nur 1,4 Millionen Rentner.



Die KlÃ¤gerin aus Nordrhein-Westfalen wÃ¼rde ohne dies Anrechnung einen Zuschlag von 37 Euro monatlich bekommen. Durch die Anrechnung fÃ¤llt der Zuschlag ganz weg. Sie meint, dass das Einkommen ihres Ehemannes auÃŸen vor bleiben mÃ¼sse, weil dies auch bei nichtverheirateten Paaren so sei.



Wie schon die Vorinstanzen wies nun auch das BSG die Klage ab. Die Anrechnung auch des Ehegatteneinkommens verletze die Verfassung nicht.



Der Zuschlag sei "eine nicht beitragsgedeckte Leistung", erklÃ¤rten die Richter zur BegrÃ¼ndung. Er sei vollstÃ¤ndig aus Steuermitteln finanziert. Verfassungsrechtliche EigentumsansprÃ¼che bestÃ¼nden daher nicht. Zwar sei der Zuschlag an die Beitragszeiten gebunden, habe aber letztlich "einen sozialen Bezug". Bei solchen Leistungen habe der Gesetzgeber einen sehr weiten Entscheidungsspielraum.



Dabei habe der Gesetzgeber den Zuschlag nur den Rentnern zukommen lassen wollen, die sonst tatsÃ¤chlich kein ausreichendes Einkommen haben. Die teilweise Anrechnung von EinkÃ¼nften durch Arbeit, Kapital oder Mieten sei daher gerechtfertigt.



Dazu trage auch die Anrechnung des Ehegatteneinkommens bei. Die Ungleichbehandlung gegenÃ¼ber nicht verheirateten Paaren sei dem weiteren Ziel geschuldet, der Rentenversicherung eine "vollautomatische und unbÃ¼rokratische" Abwicklung zu ermÃ¶glichen. Das sei durch einen Datenabgleich mit der Finanzverwaltung nur bei Ehepaaren mÃ¶glich, nicht aber bei unverheirateten Paaren.



Insgesamt seien Ehepartner aber dennoch besser abgesichert, betonte das BSG - etwa durch die gegenseitigen Unterhaltspflichten und die mÃ¶gliche Hinterbliebenenversorgung. Die Ungleichbehandlung beim Grundrentenzuschlag liege daher noch im Ermessensspielraum des Gesetzgebers und sei nicht verfassungswidrig.