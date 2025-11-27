Brennpunkte

Bundessozialgericht stÃ¤rkt Jobcenter in Streit um "angemessene" Unterkunftskosten

  • AFP - 27. November 2025, 15:34 Uhr
Bild vergrößern: Bundessozialgericht stÃ¤rkt Jobcenter in Streit um angemessene Unterkunftskosten
Jobcenter in Berlin
Bild: AFP

Das Bundessozialgericht hat den Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in einer zu teuren Wohnung erhÃ¶ht, selbst eine gÃ¼nstigere Unterkunft zu suchen. Jobcenter sind demnach in der Regel nicht verpflichtet, die VerfÃ¼gbarkeit billigerer Wohnungen nachzuweisen.

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat den Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in einer zu teuren Wohnung erhÃ¶ht, selbst eine gÃ¼nstigere Unterkunft zu suchen. Jobcenter sind in der Regel nicht verpflichtet, die VerfÃ¼gbarkeit entsprechender Wohnungen nachzuweisen, wie das BSG am Donnerstag zum Land Berlin entschied. Voraussetzung ist danach, dass das Jobcenter die Grenze einer "angemessenen" Miete in einem schlÃ¼ssigen Konzept ermittelt hat, das die Situation am Wohnungsmarkt berÃ¼cksichtigt. (Az.: B 4 AS 28/24 R)

Im entschiedenen Fall geht es um die Zeit von Juli 2015 bis Juni 2016 in Berlin-NeukÃ¶lln. Der KlÃ¤ger zahlte eine Miete von 584 Euro, angemessen waren nach den Vorgaben des Jobcenters bis zu 449 Euro. Der Mann meinte, zu diesem Preis kÃ¶nne er keine Wohnung finden. Entsprechende BemÃ¼hungen wies er allerdings nicht nach.

In der Vorinstanz gab das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg der Klage dennoch teilweise statt, weil das Jobcenter nicht nachweisen konnte, wie viele Wohnungen zum vorgegebenen Mietpreis tatsÃ¤chlich verfÃ¼gbar sind.

Wie das BSG nun entschied, kÃ¶nnen BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger einen solchen Nachweis nicht verlangen. Es reiche aus, wenn die "angemessenen" Mieten durch ein "schlÃ¼ssiges Konzept" ermittelt wurden, das den Wohnungsmarkt und damit auch die VerfÃ¼gbarkeit gÃ¼nstiger Wohnungen bereits berÃ¼cksichtigt. Sei dies der Fall, kÃ¶nne das Jobcenter auch davon ausgehen, "dass es zu diesem Wert ausreichend Wohnungen gibt".

Das LSG soll nun prÃ¼fen, ob dies bei dem Berliner Konzept der Fall ist. Am Rande der Verhandlung betonten die Vertreterinnen des Landes, dass BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern auch eine zu teure Wohnung vorÃ¼bergehend weiter bezahlt wird, wenn sie vergebliche BemÃ¼hungen auf der Suche nach einer gÃ¼nstigeren Unterkunft nachweisen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Putin: RÃ¼ckzug der Ukraine Bedingung fÃ¼r Ende der KÃ¤mpfe
    Putin: RÃ¼ckzug der Ukraine Bedingung fÃ¼r Ende der KÃ¤mpfe

    Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hat den RÃ¼ckzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung fÃ¼r eine Einstellung der KÃ¤mpfe gemacht. "Wenn die

    Mehr
    Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs
    Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs "direkt vor Augen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem estnischen MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal Ã¼ber die Lage im Ukrainekrieg gesprochen. Man habe

    Mehr
    Vier Jahre Haft fÃ¼r sexuellen Missbrauch in Kita in Nordrhein-Westfalen
    Vier Jahre Haft fÃ¼r sexuellen Missbrauch in Kita in Nordrhein-Westfalen

    Das Landgericht Essen hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kita wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei den insgesamt elf Taten blieb es in zwei

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen
    Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen
    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument
    Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger von Italien an Deutschland ausgeliefert
    Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger von Italien an Deutschland ausgeliefert
    17 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bayern und Hessen
    17 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bayern und Hessen
    Steinmeier reist mit Bekenntnis zu deutscher
    Steinmeier reist mit Bekenntnis zu deutscher "Schuld" nach Guernica
    Honduras: Trump ruft zu Wahl von rechtsgerichtetem PrÃ¤sidentschaftskandidaten auf
    Honduras: Trump ruft zu Wahl von rechtsgerichtetem PrÃ¤sidentschaftskandidaten auf

    Top Meldungen

    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr
    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband
    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband "Die Familienunternehmer"

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkehersteller

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts