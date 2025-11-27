Bundessozialgericht stÃ¤rkt Jobcenter in Streit um "angemessene" Unterkunftskosten

Jobcenter in Berlin

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat den Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in einer zu teuren Wohnung erhÃ¶ht, selbst eine gÃ¼nstigere Unterkunft zu suchen. Jobcenter sind in der Regel nicht verpflichtet, die VerfÃ¼gbarkeit entsprechender Wohnungen nachzuweisen, wie das BSG am Donnerstag zum Land Berlin entschied. Voraussetzung ist danach, dass das Jobcenter die Grenze einer "angemessenen" Miete in einem schlÃ¼ssigen Konzept ermittelt hat, das die Situation am Wohnungsmarkt berÃ¼cksichtigt. (Az.: B 4 AS 28/24 R)



Im entschiedenen Fall geht es um die Zeit von Juli 2015 bis Juni 2016 in Berlin-NeukÃ¶lln. Der KlÃ¤ger zahlte eine Miete von 584 Euro, angemessen waren nach den Vorgaben des Jobcenters bis zu 449 Euro. Der Mann meinte, zu diesem Preis kÃ¶nne er keine Wohnung finden. Entsprechende BemÃ¼hungen wies er allerdings nicht nach.



In der Vorinstanz gab das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg der Klage dennoch teilweise statt, weil das Jobcenter nicht nachweisen konnte, wie viele Wohnungen zum vorgegebenen Mietpreis tatsÃ¤chlich verfÃ¼gbar sind.



Wie das BSG nun entschied, kÃ¶nnen BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger einen solchen Nachweis nicht verlangen. Es reiche aus, wenn die "angemessenen" Mieten durch ein "schlÃ¼ssiges Konzept" ermittelt wurden, das den Wohnungsmarkt und damit auch die VerfÃ¼gbarkeit gÃ¼nstiger Wohnungen bereits berÃ¼cksichtigt. Sei dies der Fall, kÃ¶nne das Jobcenter auch davon ausgehen, "dass es zu diesem Wert ausreichend Wohnungen gibt".



Das LSG soll nun prÃ¼fen, ob dies bei dem Berliner Konzept der Fall ist. Am Rande der Verhandlung betonten die Vertreterinnen des Landes, dass BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern auch eine zu teure Wohnung vorÃ¼bergehend weiter bezahlt wird, wenn sie vergebliche BemÃ¼hungen auf der Suche nach einer gÃ¼nstigeren Unterkunft nachweisen.