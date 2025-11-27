Brennpunkte

Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs "direkt vor Augen"

  • dts - 27. November 2025, 15:24 Uhr
Bild vergrößern: Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs direkt vor Augen
Kristen Michal und Friedrich Merz am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem estnischen MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal Ã¼ber die Lage im Ukrainekrieg gesprochen.

Man habe "leider auch viel Zeit" fÃ¼r die aktuelle sicherheitspolitische Lage aufwenden mÃ¼ssen, sagte Merz am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit Michal. "Estland hat die Auswirkungen des Ukrainekriegs direkt vor Augen", fÃ¼gte der Kanzler hinzu.

Als Beispiele nannte er Desinformation, Sabotage und Drohnen von russischer Seite, die allerdings nicht nur in Osteuropa, sondern in Deutschland in einer hybriden KriegsfÃ¼hrung zum Einsatz kÃ¤men. Man wolle "gemeinsam die Nato-Ostflanke stÃ¤rken", bekrÃ¤ftigte der Bundeskanzler. Die baltischen Staaten kÃ¶nnten sich auf die "SolidaritÃ¤t" Deutschlands verlassen. Das gelte auch fÃ¼r die RÃ¼stungskooperation, so Merz.

Beide seien sich einig, dass die Ukraine sich "wirksam" verteidigen kÃ¶nnen mÃ¼sse. DafÃ¼r brauche das Land "starke StreitkrÃ¤fte" und "belastbare Sicherheitsgarantien ihrer Partner" auch nach einem etwaigen Kriegsende, so der Kanzler weiter.

FÃ¼r einen mÃ¶glichen Friedensschluss bedÃ¼rfe es jedoch der Zustimmung der europÃ¤ischen Partner und innerhalb des BÃ¼ndnisses. Sowohl Deutschland als auch Estland begrÃ¼ÃŸten die BemÃ¼hungen der USA, ein Ende des Krieges herbeizufÃ¼hren. Dabei dÃ¼rfe es aber keine "einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnisse" geben, sagte Merz. Die in Genf begonnenen GesprÃ¤che mÃ¼ssten jetzt weitergefÃ¼hrt werden.

