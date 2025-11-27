Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem estnischen MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal Ã¼ber die Lage im Ukrainekrieg gesprochen.
Man habe "leider auch viel Zeit" fÃ¼r die aktuelle sicherheitspolitische Lage aufwenden mÃ¼ssen, sagte Merz am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit Michal. "Estland hat die Auswirkungen des Ukrainekriegs direkt vor Augen", fÃ¼gte der Kanzler hinzu.
Als Beispiele nannte er Desinformation, Sabotage und Drohnen von russischer Seite, die allerdings nicht nur in Osteuropa, sondern in Deutschland in einer hybriden KriegsfÃ¼hrung zum Einsatz kÃ¤men. Man wolle "gemeinsam die Nato-Ostflanke stÃ¤rken", bekrÃ¤ftigte der Bundeskanzler. Die baltischen Staaten kÃ¶nnten sich auf die "SolidaritÃ¤t" Deutschlands verlassen. Das gelte auch fÃ¼r die RÃ¼stungskooperation, so Merz.
Beide seien sich einig, dass die Ukraine sich "wirksam" verteidigen kÃ¶nnen mÃ¼sse. DafÃ¼r brauche das Land "starke StreitkrÃ¤fte" und "belastbare Sicherheitsgarantien ihrer Partner" auch nach einem etwaigen Kriegsende, so der Kanzler weiter.
FÃ¼r einen mÃ¶glichen Friedensschluss bedÃ¼rfe es jedoch der Zustimmung der europÃ¤ischen Partner und innerhalb des BÃ¼ndnisses. Sowohl Deutschland als auch Estland begrÃ¼ÃŸten die BemÃ¼hungen der USA, ein Ende des Krieges herbeizufÃ¼hren. Dabei dÃ¼rfe es aber keine "einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnisse" geben, sagte Merz. Die in Genf begonnenen GesprÃ¤che mÃ¼ssten jetzt weitergefÃ¼hrt werden.
Brennpunkte
Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs "direkt vor Augen"
- dts - 27. November 2025, 15:24 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem estnischen MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal Ã¼ber die Lage im Ukrainekrieg gesprochen.
Weitere Meldungen
Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hat den RÃ¼ckzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung fÃ¼r eine Einstellung der KÃ¤mpfe gemacht. "Wenn dieMehr
Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat den Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in einer zu teuren Wohnung erhÃ¶ht, selbst eine gÃ¼nstigere Unterkunft zu suchen. Jobcenter sind inMehr
Das Landgericht Essen hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kita wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei den insgesamt elf Taten blieb es in zweiMehr
Top Meldungen
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkeherstellerMehr