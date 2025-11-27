Wirtschaft

Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

  • AFP - 27. November 2025, 12:48 Uhr
Bild vergrößern: Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
Auch der digitale Wandel macht Weiterbildung nÃ¶tig
Bild: AFP

Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger SchlÃ¼ssel, auch um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Allerdings kommen dabei nicht alle BeschÃ¤ftigtengruppen gleichermaÃŸen zum Zuge, wie die Gewerkschaft Verdi kritisiert.

Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger SchlÃ¼ssel, auch um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Allerdings kommen bei der betrieblichen Weiterbildung lÃ¤ngst nicht alle BeschÃ¤ftigtengruppen gleichermaÃŸen zum Zuge, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag anlÃ¤sslich der Nationalen Weiterbildungskonferenz in Berlin kritisierte. Das Handwerk mahnte mehr UnterstÃ¼tzung der Politik an - vor allem fÃ¼r die Einbindung junger Menschen ohne Berufsabschluss.

Nach Angaben von Verdi liegt bei der betrieblichen Weiterbildung die Teilnahmequote bei Menschen mit Hochschulabschluss mit 66 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei denjenigen ohne Berufsabschluss (28 Prozent) - "und das, obwohl BeschÃ¤ftigte ohne Abschluss sehr viel stÃ¤rker von Arbeitslosigkeit bedroht sind", wie BundesvorstandsmitgliedÂ Sylvia BÃ¼hler monierte. Auch Frauen seien unterdurchschnittlich vertreten und erhielten seltener betriebliche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r eine Weiterbildung als MÃ¤nner.

NÃ¶tig seien deshalb grÃ¶ÃŸere Anstrengungen der Arbeitgeber, forderte die Dienstleistungsgewerkschaft. "Vor allem fÃ¼r gering qualifizierte BeschÃ¤ftigte braucht es niedrigschwellige ZugÃ¤nge zu Weiterbildungsangeboten", erklÃ¤rte BÃ¼hler. Einen wertvollen Beitrag kÃ¶nnten hier "betriebliche Weiterbildungsmentorinnen und -mentoren leisten". Zudem ist laut Verdi fÃ¼r eine erfolgreiche Weiterbildung "qualifiziertes und erfahrenes Personal" nÃ¶tig, die Arbeitssituation vieler BeschÃ¤ftigter in der Weiterbildung sei jedoch "oft prekÃ¤r, befristetet und schlecht vergÃ¼tet".

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hob anlÃ¤sslich der Konferenz hervor, dass insbesondere die Integration von 2,9 Millionen jungen Menschen unter 35 Jahren ohne Berufsabschluss gelingen mÃ¼sse, "um BeschÃ¤ftigungs- und Karriereoptionen im Handwerk fÃ¼r eine breite Zielgruppe zu nutzen". Ganz entscheidend sei neben einer besseren Berufsorientierung auch "die StÃ¤rkung der Grundkompetenzen von SchulabgÃ¤ngerinnen und SchulabgÃ¤ngern", erklÃ¤rte ZDH-GeneralsekretÃ¤r Holger Schwannecke.Â 

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt und der wachsenden Verbreitung von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) kommt der Weiterbildung nach Angaben des TÃœV-Verbandes zudem eine noch grÃ¶ÃŸere Bedeutung zu. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes unter 1006 Menschen ab 16 Jahren ergab demnach, dass 57 Prozent befÃ¼rchten, dass der Einsatz von KI viele ArbeitsplÃ¤tze kosten wird, wÃ¤hrend sich 32 Prozent sorgen, ohne KI-Kompetenzen den Anschluss zu verlieren.

"Gerade KI-Kompetenzen und sogenannte Future Skills mÃ¼ssen jetzt systematisch aufgebaut werden", erklÃ¤rte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des TÃœV-Verbands, Joachim BÃ¼hler. "Wer heute nicht in Weiterbildung investiert, riskiert, den Anschluss zu verlieren."

Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) bekrÃ¤ftigte, dass die Konferenz ein "Startschuss fÃ¼r unsere Weiterbildungsoffensive" sein solle. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erklÃ¤rte, Weiterbildung stÃ¤rke nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch die Wirtschaft und "unsere Demokratie als Ganzes". Bis 2030 will die Bundesregierung die Weiterbildungsbeteiligung um elf Prozentpunkte aufÂ 65Â Prozent steigern.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband
    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband "Die Familienunternehmer"

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkehersteller

    Mehr
    ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau
    ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau

    Nach einer AbschwÃ¤chung im Vormonat Oktober hat sich die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften im November wieder leicht gebessert. Der Stellenindex der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA)

    Mehr
    Tarifrunde fÃ¼r kommunalen Nahverkehr beginnt - Verdi pocht auf Verbesserungen
    Tarifrunde fÃ¼r kommunalen Nahverkehr beginnt - Verdi pocht auf Verbesserungen

    FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr startet am Donnerstag die Tarifrunde. In allen 16 BundeslÃ¤ndern mit bundesweit knapp 150 kommunalen Unternehmen sollen dafÃ¼r die

    Mehr
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Weiteres Digitalprojekt der Bundeswehr verzÃ¶gert sich erheblich
    Weiteres Digitalprojekt der Bundeswehr verzÃ¶gert sich erheblich
    Privates Spendenaufkommen in Deutschland sinkt voraussichtlich auf 4,7 Milliarden Euro
    Privates Spendenaufkommen in Deutschland sinkt voraussichtlich auf 4,7 Milliarden Euro
    NRW-Landesrechnungshof rÃ¼gt Kosten fÃ¼r Bundesliga-Hochrisikospiele
    NRW-Landesrechnungshof rÃ¼gt Kosten fÃ¼r Bundesliga-Hochrisikospiele
    Ãœber Darknet gefÃ¤lschte Ausweise verkauft: Festnahme und bundesweite Razzia
    Ãœber Darknet gefÃ¤lschte Ausweise verkauft: Festnahme und bundesweite Razzia
    Weniger Ermittlungsverfahren wegen Polizeigewalt in NRW
    Weniger Ermittlungsverfahren wegen Polizeigewalt in NRW
    Frau drÃ¤ngt Autofahrer in Bayern von Autobahn - Einweisung in Psychiatrie
    Frau drÃ¤ngt Autofahrer in Bayern von Autobahn - Einweisung in Psychiatrie

    Top Meldungen

    EU-Einigung: Geld abheben im Supermarkt kÃ¼nftig auch ohne Einkauf
    EU-Einigung: Geld abheben im Supermarkt kÃ¼nftig auch ohne Einkauf

    Wenn der nÃ¤chste Geldautomat weit weg ist, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU kÃ¼nftig einfacher im Supermarkt Geld abheben kÃ¶nnen. Das Europaparlament und

    Mehr
    Berenberg-ChefÃ¶konom warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Berenberg-ChefÃ¶konom warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, warnt die deutsche Wirtschaft vor einer AnnÃ¤herung an die AfD. "Deutschlands Image als

    Mehr
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die BeschÃ¤ftigten der Commerzbank sind trotz des Ãœbernahmekampfes mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit zufriedener. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts