Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

Auch der digitale Wandel macht Weiterbildung nÃ¶tig

Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger SchlÃ¼ssel, auch um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Allerdings kommen dabei nicht alle BeschÃ¤ftigtengruppen gleichermaÃŸen zum Zuge, wie die Gewerkschaft Verdi kritisiert.

Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger SchlÃ¼ssel, auch um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Allerdings kommen bei der betrieblichen Weiterbildung lÃ¤ngst nicht alle BeschÃ¤ftigtengruppen gleichermaÃŸen zum Zuge, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag anlÃ¤sslich der Nationalen Weiterbildungskonferenz in Berlin kritisierte. Das Handwerk mahnte mehr UnterstÃ¼tzung der Politik an - vor allem fÃ¼r die Einbindung junger Menschen ohne Berufsabschluss.



Nach Angaben von Verdi liegt bei der betrieblichen Weiterbildung die Teilnahmequote bei Menschen mit Hochschulabschluss mit 66 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei denjenigen ohne Berufsabschluss (28 Prozent) - "und das, obwohl BeschÃ¤ftigte ohne Abschluss sehr viel stÃ¤rker von Arbeitslosigkeit bedroht sind", wie BundesvorstandsmitgliedÂ Sylvia BÃ¼hler monierte. Auch Frauen seien unterdurchschnittlich vertreten und erhielten seltener betriebliche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r eine Weiterbildung als MÃ¤nner.



NÃ¶tig seien deshalb grÃ¶ÃŸere Anstrengungen der Arbeitgeber, forderte die Dienstleistungsgewerkschaft. "Vor allem fÃ¼r gering qualifizierte BeschÃ¤ftigte braucht es niedrigschwellige ZugÃ¤nge zu Weiterbildungsangeboten", erklÃ¤rte BÃ¼hler. Einen wertvollen Beitrag kÃ¶nnten hier "betriebliche Weiterbildungsmentorinnen und -mentoren leisten". Zudem ist laut Verdi fÃ¼r eine erfolgreiche Weiterbildung "qualifiziertes und erfahrenes Personal" nÃ¶tig, die Arbeitssituation vieler BeschÃ¤ftigter in der Weiterbildung sei jedoch "oft prekÃ¤r, befristetet und schlecht vergÃ¼tet".



Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hob anlÃ¤sslich der Konferenz hervor, dass insbesondere die Integration von 2,9 Millionen jungen Menschen unter 35 Jahren ohne Berufsabschluss gelingen mÃ¼sse, "um BeschÃ¤ftigungs- und Karriereoptionen im Handwerk fÃ¼r eine breite Zielgruppe zu nutzen". Ganz entscheidend sei neben einer besseren Berufsorientierung auch "die StÃ¤rkung der Grundkompetenzen von SchulabgÃ¤ngerinnen und SchulabgÃ¤ngern", erklÃ¤rte ZDH-GeneralsekretÃ¤r Holger Schwannecke.Â



Angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt und der wachsenden Verbreitung von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) kommt der Weiterbildung nach Angaben des TÃœV-Verbandes zudem eine noch grÃ¶ÃŸere Bedeutung zu. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes unter 1006 Menschen ab 16 Jahren ergab demnach, dass 57 Prozent befÃ¼rchten, dass der Einsatz von KI viele ArbeitsplÃ¤tze kosten wird, wÃ¤hrend sich 32 Prozent sorgen, ohne KI-Kompetenzen den Anschluss zu verlieren.



"Gerade KI-Kompetenzen und sogenannte Future Skills mÃ¼ssen jetzt systematisch aufgebaut werden", erklÃ¤rte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des TÃœV-Verbands, Joachim BÃ¼hler. "Wer heute nicht in Weiterbildung investiert, riskiert, den Anschluss zu verlieren."



Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) bekrÃ¤ftigte, dass die Konferenz ein "Startschuss fÃ¼r unsere Weiterbildungsoffensive" sein solle. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erklÃ¤rte, Weiterbildung stÃ¤rke nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch die Wirtschaft und "unsere Demokratie als Ganzes". Bis 2030 will die Bundesregierung die Weiterbildungsbeteiligung um elf Prozentpunkte aufÂ 65Â Prozent steigern.