Nach einer AbschwÃ¤chung im Vormonat Oktober hat sich die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften im November wieder leicht gebessert. Der Stellenindex der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) legte um zwei ZÃ¤hler auf 100 Punkte zu, wie die BA am Donnerstag in NÃ¼rnberg mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat November 2024 sei der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen allerdings "in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer HÃ¶he".Â
Einzige Ausnahmen sind demnach der Ã¶ffentliche Bereich und das Baugewerbe. RÃ¼ckgÃ¤nge wurden hingegen unter anderem im Bereich Information und Kommunikation und im Gastgewerbe verzeichnet, aber auch in der Zeitarbeit und im Handel. Der jÃ¼ngste Anstieg der Nachfrage im November hÃ¤nge zudem mit einem GroÃŸauftrag eines einzelnen Arbeitgebers zusammen, erklÃ¤rte die BA. "Alles in allem stabilisiert sich die KrÃ¤ftenachfrage auf niedrigem Niveau."
Wirtschaft
ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau
- AFP - 27. November 2025, 10:30 Uhr
