Brandenburg: Betreuer von psychiatrischer Einrichtung wegen Missbrauchs verurteilt

Justitia

Wegen Missbrauchs einer Patientin ist ein Betreuer einer psychiatrischen EinrichtungÂ im brandenburgischen Hennigsdorf zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Neuruppin sprach den 53-JÃ¤hrigen unter anderem des sexuellen Missbrauchs von Kranken in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines BetreuungsverhÃ¤ltnisses schuldig, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Bei der GeschÃ¤digten handelt es sich um eine mittlerweile 35-jÃ¤hrige Patientin.Â



Dem Urteil war eine VerstÃ¤ndigung der Verfahrensbeteiligten vorausgegangen. Diese sieht eine Strafe innerhalb eines bestimmten Rahmens vor, wenn der Angeklagte gesteht. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem PlÃ¤doyer eine BewÃ¤hrungsstrafe von neun Monaten, die Verteidigung eine Strafe im unteren Bereich des vereinbarten Strafrahmens.Â



Das Urteil fiel am Freitag. Weil die Taten bereits 2016 beziehungsweise 2017 begangen wurden, gilt ein Monat der BewÃ¤hrungsstrafe wegen der rechtsstaatswidrigen VerfahrensverzÃ¶gerung bereits als vollstreckt.Â