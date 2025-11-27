Weniger Ermittlungsverfahren wegen Polizeigewalt in NRW

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen mutmaÃŸlich unzulÃ¤ssiger GewaltausÃ¼bung in den vergangenen Jahren zurÃ¼ckgegangen. Das berichtet die "Neue Ruhr/Neue Rhein-Zeitung" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf die Antwort des NRW-Justizministeriums auf eine Anfrage.
Demnach wurde wegen Gewalt durch Polizisten im Jahr 2024 in 656 neuen FÃ¤llen ermittelt. 2022 waren es noch 781 FÃ¤lle, danach zeichnete sich ein RÃ¼ckgang ab: 709 Verfahren wurden 2023 neu registriert. Doch die Mehrheit dieser Verfahren werden eingestellt, weil es nicht genÃ¼gend Beweise fÃ¼r eine Verurteilung gab. Nur sehr selten kommt es zu einer Anklage oder einem Strafbefehl.
Diese FÃ¤lle sind auch in den vergangenen Jahren zurÃ¼ckgegangen. Nach fÃ¼nfzehn Anklagen und StrafbefehlsantrÃ¤gen im Jahr 2022 und sechzehn im Jahr 2023 sank die Zahl 2024 auf zwÃ¶lf.
FÃ¼r die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW sind die Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte kein Beleg fÃ¼r Fehlverhalten. "Viele Anzeigen enden ohne Schuldvorwurf, weil sich der Anfangsverdacht nicht bestÃ¤tigt", sagte der Landesvorsitzende der GDP, Patrick SchlÃ¼ter.
In NRW setze die Polizei bei Demonstrationen konsequent auf Deeskalation. Die Beamten wÃ¼rden von Anfang an geschult, Konflikte frÃ¼h zu erkennen, offen zu kommunizieren und immer erst auf GesprÃ¤che und mehrmalige klare Ansprache zu setzen, bevor Zwang zur Option wird. "Das Deeskalationsmodell der Polizei NRW sorgt dafÃ¼r, dass wir die Versammlungsfreiheit schÃ¼tzen und Gewalt so weit wie mÃ¶glich verhindern, ohne bei konkreten Gefahren wegzuschauen", so SchlÃ¼ter.
Laut SchlÃ¼ter darf die NRW-Polizei Gewalt nur anwenden, wenn eine gegenwÃ¤rtige Gefahr abgewehrt werden muss oder eine rechtmÃ¤ÃŸige MaÃŸnahme sonst nicht umsetzbar wÃ¤re. "Das Gesetz verpflichtet uns, immer das mildeste geeignete Mittel zu wÃ¤hlen. Kommunikation, Ansprachen und deeskalierende MaÃŸnahmen stehen immer zuerst." Erst wenn diese MÃ¶glichkeiten ausgeschÃ¶pft sind oder nicht erfolgversprechend sind, "dÃ¼rfen Kollegen kÃ¶rperlichen Zwang einsetzen". Jede Anwendung werde dokumentiert. "Das ist gesetzliche Pflicht und gelebte Praxis", so SchlÃ¼ter.
Brennpunkte
Weniger Ermittlungsverfahren wegen Polizeigewalt in NRW
- dts - 27. November 2025, 12:22 Uhr

