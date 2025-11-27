Deutscher soll zum Mond fliegen

Mond (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bremen (dts Nachrichtenagentur) - Ein deutscher Astronaut soll demnÃ¤chst zum Mond fliegen. Das kÃ¼ndigte Forschungsminister Dorothee BÃ¤r (CSU) am Donnerstag bei der Ministerratstagung der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation Esa in Bremen an.



Der genaue Zeitpunkt fÃ¼r die Mission ist noch unklar. Es soll sich zudem um einen Flug zum Mond, aber nicht um eine Mondlandung handeln. Die Auswahl der beteiligten Astronauten ist noch offen. Als Favoriten fÃ¼r die Mission gelten Alexander Gerst sowie Matthias Maurer.



Hintergrund ist das Artemis-Programm der NASA in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie der Esa. Ziel dabei ist es, erstmals seit Apollo 17 wieder Astronauten auf den Mond zu schicken, darunter erstmals eine Frau. Eine tatsÃ¤chliche Landung kann wohl nicht vor 2027 stattfinden.

