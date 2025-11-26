Merz macht Ukraine-Ansage an Trump: "Europa ist kein Spielball"

Friedrich Merz am 26.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die USA im Zusammenhang mit den FriedensgesprÃ¤chen fÃ¼r die Ukraine davor gewarnt, Europa zu ignorieren.



Er begrÃ¼ÃŸe das fortgesetzte US-Engagement bei der LÃ¶sung dieses Konfliktes, aber "Europa ist kein Spielball, sondern souverÃ¤ner Akteur fÃ¼r seine eigenen Interessen und Werte", sagte der Kanzler am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt 2026. Ein zwischen GroÃŸmÃ¤chten verhandeltes Abkommen ohne die Zustimmung der Ukraine und ohne die Zustimmung der EuropÃ¤er werde "keine Grundlage sein fÃ¼r einen echten tragfÃ¤higen Frieden in der Ukraine".



"Und deshalb kommt es jetzt ganz entscheidend an auf Einheit in Europa, auf Einheit mit der Ukraine und auf Einheit im transatlantischen BÃ¼ndnis." Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin mÃ¼sse erkennen, dass er keine Chance bekomme, den Krieg erfolgreich zulasten der europÃ¤ischen Freiheits- und Friedensordnung zu gewinnen. "Und deshalb wird Deutschland die Ukraine auch im Bundeshaushalt 2026 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau unterstÃ¼tzen."



Die Generalaussprache zum Kanzleretat ist Ã¼blicherweise der HÃ¶hepunkt der Haushaltswoche. Dabei kommt es traditionell zum Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Ãœblicherweise geht es nicht nur um den Bundeshaushalt, sondern um die gesamte Bundespolitik. Als grÃ¶ÃŸte Oppositionsfraktion hatte die AfD am Mittwoch die Debatte begonnen. Merz war der erste Redner nach AfD-Chefin Alice Weidel. Diese hatte der Koalition attestiert, "im Endstadium" zu sein und "immer stÃ¤rker an die BrÃ¼cke der Titanic" zu erinnern. Merz habe die Kontrolle verloren: "Der KapitÃ¤n hat nichts mehr zu sagen und schaut einfach zu, weil der erste Offizier ihm die KapitÃ¤nsmÃ¼tze geklaut hat", so Weidel.

