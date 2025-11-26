Politik

Merz macht Ukraine-Ansage an Trump: "Europa ist kein Spielball"

  • dts - 26. November 2025, 09:54 Uhr
Bild vergrößern: Merz macht Ukraine-Ansage an Trump: Europa ist kein Spielball
Friedrich Merz am 26.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die USA im Zusammenhang mit den FriedensgesprÃ¤chen fÃ¼r die Ukraine davor gewarnt, Europa zu ignorieren.

Er begrÃ¼ÃŸe das fortgesetzte US-Engagement bei der LÃ¶sung dieses Konfliktes, aber "Europa ist kein Spielball, sondern souverÃ¤ner Akteur fÃ¼r seine eigenen Interessen und Werte", sagte der Kanzler am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt 2026. Ein zwischen GroÃŸmÃ¤chten verhandeltes Abkommen ohne die Zustimmung der Ukraine und ohne die Zustimmung der EuropÃ¤er werde "keine Grundlage sein fÃ¼r einen echten tragfÃ¤higen Frieden in der Ukraine".

"Und deshalb kommt es jetzt ganz entscheidend an auf Einheit in Europa, auf Einheit mit der Ukraine und auf Einheit im transatlantischen BÃ¼ndnis." Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin mÃ¼sse erkennen, dass er keine Chance bekomme, den Krieg erfolgreich zulasten der europÃ¤ischen Freiheits- und Friedensordnung zu gewinnen. "Und deshalb wird Deutschland die Ukraine auch im Bundeshaushalt 2026 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau unterstÃ¼tzen."

Die Generalaussprache zum Kanzleretat ist Ã¼blicherweise der HÃ¶hepunkt der Haushaltswoche. Dabei kommt es traditionell zum Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Ãœblicherweise geht es nicht nur um den Bundeshaushalt, sondern um die gesamte Bundespolitik. Als grÃ¶ÃŸte Oppositionsfraktion hatte die AfD am Mittwoch die Debatte begonnen. Merz war der erste Redner nach AfD-Chefin Alice Weidel. Diese hatte der Koalition attestiert, "im Endstadium" zu sein und "immer stÃ¤rker an die BrÃ¼cke der Titanic" zu erinnern. Merz habe die Kontrolle verloren: "Der KapitÃ¤n hat nichts mehr zu sagen und schaut einfach zu, weil der erste Offizier ihm die KapitÃ¤nsmÃ¼tze geklaut hat", so Weidel.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In den EU-Institutionen ist die Zahl der deutschen Mitarbeiter unterreprÃ¤sentiert. Laut einer Auswertung der EU-Kommission verschÃ¤rft sich das

    Mehr
    Forderung nach EU-Reaktion auf US-VisabeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Medien
    Forderung nach EU-Reaktion auf US-VisabeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Medien

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EuropÃ¤ische Sender und Abgeordnete drÃ¤ngen EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas, gegen die

    Mehr
    Gabriel warnt vor
    Gabriel warnt vor "zweitem Versailles"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here AuÃŸenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die EuropÃ¤er dazu aufgerufen, alles dafÃ¼r zu tun, um den 28-Punkte-Plan der USA fÃ¼r die

    Mehr
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt
    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
    Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung
    Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
    Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine

    Top Meldungen

    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen
    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will mehr Menschen fÃ¼r berufliche Weiterbildungen gewinnen, um den Arbeitsmarkt angesichts der KI-Revolution und anderer

    Mehr
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten Verbraucher

    Mehr
    Unternehmen streichen weiter Stellen
    Unternehmen streichen weiter Stellen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchner

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts