Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent

WeihnachtsmÃ¤nner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden.



FÃ¼r Schokoladen mussten Verbraucher im Oktober 2025 um 21,8 Prozent hÃ¶here Preise als im Vorjahresmonat zahlen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte. Darunter kostete die Schokoladentafel 30,7 Prozent und ein Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade 16,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei anderen SÃ¼ÃŸwaren (+5,0 Prozent) verteuerten sich vor allem Pralinen deutlich um 22,1 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat, die Preise fÃ¼r Bonbons blieben nahezu unverÃ¤ndert (+0,4 Prozent), wÃ¤hrend sich Kaugummi, GummibÃ¤rchen oder Ã„hnliches um 2,8 Prozent verbilligten. Die Preise fÃ¼r Kekse stiegen um 1,7 Prozent.



Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,3 Prozent, darunter die Preise fÃ¼r Nahrungsmittel unterdurchschnittlich um 1,3 Prozent. Ein naheliegender Grund fÃ¼r die aktuelle Entwicklung der Verbraucherpreise von Schokoladen und anderen SÃ¼ÃŸwaren sind die kurz- oder mittelfristigen Preissteigerungen bei wichtigen Zutaten wie Kakao und Zucker auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen.



Mittelfristig lagen die Preissteigerungen fÃ¼r Schokoladen, andere SÃ¼ÃŸwaren und Kekse Ã¼ber dem Durchschnitt. Insbesondere die Preise fÃ¼r Kekse stiegen von 2020 bis 2024 deutlich (+74,4 Prozent). FÃ¼r Schokoladen mussten Verbraucher 39,9 Prozent mehr zahlen, darunter 45,9 Prozent mehr fÃ¼r Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade und 31,8 Prozent mehr fÃ¼r eine Schokoladentafel. FÃ¼r andere SÃ¼ÃŸwaren mussten Verbraucher binnen fÃ¼nf Jahren 29,1 Prozent mehr bezahlen. Darunter stiegen die Preise von Kaugummi, GummibÃ¤rchen oder Ã„hnlichem deutlich um 39,1 Prozent, von Pralinen um 20,3 Prozent und von Bonbons um 15,1 Prozent. Die Verbraucherpreise insgesamt erhÃ¶hten sich 2024 gegenÃ¼ber 2020 um 19,3 Prozent. Die Preise fÃ¼r Nahrungsmittel stiegen im selben Zeitraum Ã¼berdurchschnittlich um 33,2 Prozent.



Zucker ist wichtiger Bestandteil der allermeisten SÃ¼ÃŸigkeiten. Bei der Preisentwicklung von SÃ¼ÃŸwaren und Schokoladen spielen daher die Preise der gewerblichen Erzeuger fÃ¼r Zucker eine wichtige Rolle - und diese waren bis Mitte 2024 deutlich gestiegen: Im Jahresdurchschnitt 2024 waren die Erzeugerpreise von Zucker mehr als doppelt so hoch (+110,7 Prozent) wie 2020. Allerdings gab es im Herbst 2024 deutliche PreisrÃ¼ckgÃ¤nge. So lagen die Erzeugerpreise von Zucker im Juni 2025 um 40,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Seit November 2024 blieben die Zuckerpreise zuletzt stabil auf hohem Niveau.



Die Preise der gewerblichen Erzeuger fÃ¼r SÃ¼ÃŸwaren (ohne Kakao) haben sich nach grÃ¶ÃŸeren Steigerungen der letzten Jahre zuletzt stabilisiert: Im Oktober 2025 gingen die Erzeugerpreise von SÃ¼ÃŸwaren um 2,4 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat zurÃ¼ck. Von 2020 bis 2024 erhÃ¶hten sich die Erzeugerpreise von SÃ¼ÃŸwaren um knapp ein Drittel (+32,6 Prozent).



Die Preise der gewerblichen Erzeuger von Schokoladenprodukten sind binnen Jahresfrist stark gestiegen: Im Oktober 2025 verteuerten sich die Erzeugerpreise von Schokolade und anderen kakaohaltigen Lebensmittelzubereitungen (in Verpackungen von 2 Kilogramm oder weniger) um gut ein FÃ¼nftel (20,6 Prozent). Mittelfristig verteuerten sich die Erzeugerpreise von Schokoladenprodukten im Jahr 2024 um knapp ein Drittel (31,8 Prozent) gegenÃ¼ber dem Jahr 2020.



Wichtigster Bestandteil von Schokolade ist Kakao, welcher Ã¼berwiegend in Form von Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch sowie in Form von Kakaomasse oder Kakaobutter, -fett und -Ã¶l importiert wird. Anders als beim Zucker ist die heimische Wirtschaft bei der Produktion von Schokolade oder Pralinen auf den Import von Kakao angewiesen.



Die Importe von Kakaobohnen haben sich zuletzt gegenÃ¼ber dem Vorjahr etwas verbilligt: Im September 2025 lagen die Importpreise 4,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Einfuhr von Kakaomasse, Kakaobutter, -fett, -Ã¶l und -pulver hat sich im selben Zeitraum um 25,8 Prozent verteuert. Den stÃ¤rksten Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1962 hatten die Importpreise fÃ¼r Kakao im April 2024 verzeichnet: Zu der Zeit waren die Importe von Kakaobohnen mehr als dreimal so teuer (+208,0 Prozent) wie im Vorjahresmonat, die Einfuhrpreise fÃ¼r Kakaomasse und Kakaobutter hatten um 173,4 Prozent zugelegt.



Seitdem ist der Anstieg zwar etwas gebremst und teilweise leicht rÃ¼cklÃ¤ufig, dennoch bewegen sich die Importpreise fÃ¼r Kakao nach wie vor auf einem auÃŸergewÃ¶hnlich hohen Niveau. Das zeigt auch die mittelfristige Betrachtung: Im Jahr 2024 lagen die Importpreise fÃ¼r Kakaobohnen mehr als dreimal (+219,2 Prozent) so hoch wie im Jahr 2020 und fÃ¼r Kakaomasse und Kakaobutter stiegen sie um 183,0 Prozent.



Ein Grund fÃ¼r die stark gestiegenen Importpreise fÃ¼r den Rohstoff Kakao dÃ¼rfte dessen Knappheit auf dem Weltmarkt infolge von Missernten, insbesondere in Westafrika, sein. Entsprechend sind die Importe von Kakao nach Deutschland zuletzt stark gesunken: Von Januar bis September 2025 beliefen sie sich auf insgesamt 449.400 Tonnen. Das waren 16,8 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Das wichtigste Herkunftsland fÃ¼r Kakao ist die ElfenbeinkÃ¼ste: Mit 140 900 Tonnen kam von dort knapp ein Drittel (31,4 Prozent) der Importe nach Deutschland.



Der Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Deutschland ist zuletzt zurÃ¼ckgegangen, so das Bundesamt weiter. Nach vorlÃ¤ufigen Angaben der Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung (BLE) wurden im Wirtschaftsjahr 2023/24 (vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024) rechnerisch pro Kopf durchschnittlich 30,4 Kilogramm Zucker verbraucht. 2022/23 waren es noch 33,9 Kilogramm Zucker.



In diesem rechnerischen Wert sind auch Mengen enthalten, die nicht verzehrt werden - beispielsweise FlÃ¼ssigkeiten aus Konserven, die zwecks Haltbarkeit gezuckert sind. Nicht enthalten hingegen ist der natÃ¼rlich vorkommende Zucker in FrÃ¼chten oder Honig. Der Selbstversorgungsgrad mit Zucker lag im Wirtschaftsjahr 2023/24 bei 155 Prozent. Das bedeutet, dass die heimische Zuckerproduktion rechnerisch um 55 Prozent hÃ¶her war als der Inlandsbedarf.



Der Verbrauch von Kakao lag nach vorlÃ¤ufigen Angaben der BLE im Wirtschaftsjahr 2023/24 bei 3,1 Kilogramm pro Kopf - wie auch schon 2022/23. Darin enthalten sind verarbeitete Erzeugnisse wie Schokolade, kakaohaltige Brotaufstriche oder Kakaoglasur.

