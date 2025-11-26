Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Spanien - BundesprÃ¤sident am Freitag in Guernica

BundesprÃ¤sident Steinmeier am 9. November in Berlin

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Mittwoch (Vormittag) einen dreitÃ¤gigen Staatsbesuch in Spanien. Es ist der erste Staatsbesuch eines BundesprÃ¤sidenten in dem Land seit 23 Jahren. Steinmeier wird zum Auftakt seiner Reise mit militÃ¤rischen Ehren vom spanischen KÃ¶nig Felipe VI. und von KÃ¶nigin Letizia empfangen. SpÃ¤ter wird der BundesprÃ¤sident bei einer gemeinsamen Sitzung von Abgeordnetenhaus und Senat eine Rede halten.

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Mittwoch einen dreitÃ¤gigen Staatsbesuch in Spanien. Es ist der erste Staatsbesuch eines BundesprÃ¤sidenten in dem Land seit 23 Jahren. Steinmeier wird zum Auftakt seiner Reise mit militÃ¤rischen Ehren vom spanischen KÃ¶nig Felipe VI. und von KÃ¶nigin LetiziaÂ empfangen. SpÃ¤ter wird der BundesprÃ¤sident bei einer gemeinsamen Sitzung von Abgeordnetenhaus und Senat in Madrid eine Rede halten.



Am Donnerstag sind Treffen mit Wirtschaftsvertretern, GesprÃ¤che mit dem spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez und ein Besuch beim FuÃŸballverein Real Madrid geplant. Am Freitag dann wird Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt die baskische Stadt Guernica besuchen, die 1937 bei einem deutschen Luftangriff wÃ¤hrend des Spanischen BÃ¼rgerkriegs fast vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rt wurde. Steinmeiers Spanien-Reise erfolgt kurz nach dem 50. Jahrestag des Todes des spanischen Diktators Francisco Franco, den Nazi-Deutschland wÃ¤hrend des BÃ¼rgerkriegs unterstÃ¼tzt hatte.