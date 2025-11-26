Der kÃ¼rzlich vorzeitig aus der Haft entlassene franzÃ¶sische Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy erfÃ¤hrt am Mittwoch, ob eine weitere Haftstrafe rechtskrÃ¤ftig wird. Das hÃ¶chste Berufungsgericht entscheidet in einer AffÃ¤re, in der es um die Ãœberschreitung des Limits fÃ¼r Wahlkampfkosten im Jahr 2012 geht.Â
Sarkozy war 2024 im Berufungsverfahren zu dieser AffÃ¤re zu einem Jahr Haft verurteilt worden, davon sechs Monate auf BewÃ¤hrung und sechs in Form einer elektronischen FuÃŸfessel oder Hausarrest. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er die Obergrenze fÃ¼r Wahlkampfkosten von 22,5 Millionen Euro um knapp das Doppelte Ã¼berschritten hatte.Â Die Eventfirma Bygmalion, die der AffÃ¤re ihren Namen gab, hatte dies durch fiktive Rechnungen an Sarkozys Partei verschleiert.Â
Brennpunkte
NÃ¤chster Justiztermin fÃ¼r Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Sarkozy
- AFP - 26. November 2025, 04:04 Uhr
