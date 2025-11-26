Politik

Regierung und Opposition diskutieren in Generaldebatte im Bundestag

  • AFP - 26. November 2025, 04:04 Uhr
Im Bundestag steht am Mittwoch (09.00 Uhr) die Generaldebatte Ã¼ber den Kurs der Bundesregierung an. Anlass ist die Debatte Ã¼ber den Einzeletat des Kanzleramtes, die traditionell zur generellen Aussprache aller Parteien Ã¼ber die Regierungspolitik genutzt wird. AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel spricht zu Beginn der Generaldebatte. Danach verteidigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Regierungspolitik, anschlieÃŸend folgen die anderen Fraktionen mit prominenten Rednerinnen und Rednern.Â 

Insgesamt sind fÃ¼r die Generaldebatte vier Stunden eingeplant. Am Nachmittag stehen die Einzeletats der AuswÃ¤rtigen Amtes, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungsministeriums zur Debatte. Das Sitzungsende ist gegen 18.15 Uhr geplant. Die Schlussabstimmung Ã¼ber den Bundeshaushalt fÃ¼r das Jahr 2026 steht am Freitag an.

