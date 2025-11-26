Im Bundestag steht am Mittwoch (09.00 Uhr) die Generaldebatte Ã¼ber den Kurs der Bundesregierung an. Anlass ist die Debatte Ã¼ber den Einzeletat des Kanzleramtes, die traditionell zur generellen Aussprache aller Parteien Ã¼ber die Regierungspolitik genutzt wird. AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel spricht zu Beginn der Generaldebatte. Danach verteidigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Regierungspolitik, anschlieÃŸend folgen die anderen Fraktionen mit prominenten Rednerinnen und Rednern.Â
Insgesamt sind fÃ¼r die Generaldebatte vier Stunden eingeplant. Am Nachmittag stehen die Einzeletats der AuswÃ¤rtigen Amtes, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungsministeriums zur Debatte. Das Sitzungsende ist gegen 18.15 Uhr geplant. Die Schlussabstimmung Ã¼ber den Bundeshaushalt fÃ¼r das Jahr 2026 steht am Freitag an.
Politik
Regierung und Opposition diskutieren in Generaldebatte im Bundestag
- AFP - 26. November 2025, 04:04 Uhr
Im Bundestag steht am Mittwoch (9.00 Uhr) die Generaldebatte Ã¼ber den Kurs der Bundesregierung an. AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel spricht zu Beginn der Generaldebatte. Danach verteidigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Politik.
Im Bundestag steht am Mittwoch (09.00 Uhr) die Generaldebatte Ã¼ber den Kurs der Bundesregierung an. Anlass ist die Debatte Ã¼ber den Einzeletat des Kanzleramtes, die traditionell zur generellen Aussprache aller Parteien Ã¼ber die Regierungspolitik genutzt wird. AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel spricht zu Beginn der Generaldebatte. Danach verteidigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Regierungspolitik, anschlieÃŸend folgen die anderen Fraktionen mit prominenten Rednerinnen und Rednern.Â
Weitere Meldungen
Die politisch und wirtschaftlich unter Druck stehende Labour-Regierung in GroÃŸbritannien stellt am Mittwoch ihren Jahreshaushalt vor. Premierminister Keir Starmer hat einenMehr
Angesichts der "massiven Herausforderungen des 21. Jahrhunderts" hat BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) eine grundlegende Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen AmtesMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat bei der traditionellen Truthahn-Begnadigung vor Thanksgiving gegen Gegner der Demokratischen Partei ausgeteilt. Er hÃ¤tte die beiden TruthÃ¤hne amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einemMehr
Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶he sich die Zahl derMehr
Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- undMehr