BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an

Angesichts der "massiven Herausforderungen des 21. Jahrhunderts" hat BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) eine grundlegende Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes angestoÃŸen. Dadurch wÃ¼rden "der AuswÃ¤rtige Dienst und sein Handeln konsequent auf die auÃŸen- und sicherheitspolitischen Interessen und Ziele Deutschlands und Europas ausgerichtet", hieÃŸ es am Dienstag aus dem AuswÃ¤rtigen Amt in Berlin. Die Neuausrichtung sieht unter anderem neue Abteilungen vor.



Es gehe "um die Wahrung von Sicherheit, Freiheit und Wohlstand unseres Landes in sehr herausfordernden Zeiten", verlautete aus dem AuswÃ¤rtigen Amt. "Wer sich fÃ¼r die massiven Herausforderungen des 21. Jahrhunderts schlagkrÃ¤ftig aufstellen und sicherheits- und wirtschaftsgeleitete AuÃŸenpolitik gestalten will, muss noch klarer und mutiger eigene PrioritÃ¤ten setzen."



Geplant sind nach Angaben aus dem AuswÃ¤rtigen Amt vier regional teils neu zugeschnittene LÃ¤nderabteilungen "Europa, Amerika, Asien/Pazifik sowie Naher und Mittlerer Osten/Afrika". Sicherheitspolitische Kernkompetenzen, darunter die Themen AbrÃ¼stung, RÃ¼stungsexportkontrolle und Cyber-Sicherheit, werden in einer Abteilung fÃ¼r Sicherheitspolitik zusammengefasst. Eine Abteilung fÃ¼r "EU-Politik und GeoÃ¶konomie" soll zudem "die europa-, auÃŸenwirtschafts-, energie- und klimapolitischen Kernkompetenzen" vereinen.



In der "Abteilung fÃ¼r Internationale Ordnung" werden multilaterale Aufgaben im Bereich UNO und Menschenrechte mit den Instrumenten und Mitteln des AuswÃ¤rtigen Amtes in den Bereichen Stabilisierung und humanitÃ¤re Hilfe zusammengefasst, wie aus dem Ministerium verlautete. In der Rechtsabteilung soll "neben vÃ¶lkerrechtlichen und konsularischen Kernaufgaben" ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt werden, "FachkrÃ¤fte im Ausland anzuwerben und die deutsche Wirtschaft zu stÃ¤rken". Zugleich soll die Modernisierung des AuswÃ¤rtigen Dienstes mit einer stÃ¤rkeren Ausrichtung "auf neue Arbeitsweisen wie KÃ¼nstliche Intelligenz, Digitalisierung und IT-Modernisierung" vorangetrieben werden.



Die mit der Umstrukturierung einhergehenden, strukturellen und personellen VerÃ¤nderungen in der Zentrale tragen auch dazu bei, dass das AuswÃ¤rtige Amt seinen Beitrag zu den finanziellen und personellen Einsparungen der Bundesregierung leistet. Diese sehen beim Personalbestand in der Bundes- und Ministerialverwaltung Reduzierungen um mindestens acht Prozent bis 2029 vor. Die Strukturanpassung soll bis zum Sommer des nÃ¤chsten Jahres umgesetzt werden. Das Netz der Auslandsvertretungen soll bestehen bleiben und an ausgewÃ¤hlten Auslandsvertretungen personell verstÃ¤rkt werden.