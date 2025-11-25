Brennpunkte

"Koalition der Willigen" sieht "Fortschritte" bei Ukraine-Poker

  • dts - 25. November 2025, 21:28 Uhr
Bild vergrößern: Koalition der Willigen sieht Fortschritte bei Ukraine-Poker
Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die sogenannte "Koalition der Willigen" sieht die laufenden Verhandlungen um ein Ende des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine auf einem guten Weg. "In den letzten Tagen und Stunden haben wir solide und ermutigende Fortschritte gesehen", sagte EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen am Dienstagabend nach einer Konferenzschaltung der beteiligten LÃ¤nder.

Bei dem GesprÃ¤ch sei auch US-AuÃŸenminister Marco Rubio dabei gewesen. "Wir brauchen eine starke transatlantische Zusammenarbeit, denn sie bringt Ergebnisse", sagte von der Leyen. Als Beispiel nannte sie "die erheblichen Auswirkungen unserer koordinierten und aufeinanderfolgenden Sanktionswellen gegen die russische Wirtschaft". Damit wÃ¼rden die Ressourcen reduziert, Ã¼ber die Russland fÃ¼r seinen Angriffskrieg verfÃ¼ge. "Und da Druck nach wie vor die einzige Sprache ist, auf die Russland reagiert, werden wir ihn weiter verstÃ¤rken, bis eine echte Bereitschaft besteht, einen glaubwÃ¼rdigen Weg zum Frieden einzuschlagen", so von der Leyen.

WÃ¤hrend Europa und seine Partner sich "uneingeschrÃ¤nkt fÃ¼r einen gerechten und dauerhaften Frieden einsetzen", habe Russland gestern Abend seine Angriffe auf Kiew eskaliert und mit Raketen und Drohnen sogar den moldauischen und rumÃ¤nischen Luftraum verletzt. Dies sei eine weitere Erinnerung daran, dass die Sicherheit der Ukraine die Sicherheit Europas sei, so die EU-KommissionsprÃ¤sidentin. "Die Interessen der Ukraine sind unsere Interessen, sie sind untrennbar miteinander verbunden."

Deshalb werde man auch in den bevorstehenden Verhandlungen weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen. Ein zentraler Punkt dabei sei die Frage der Finanzierung der Ukraine, einschlieÃŸlich der Verwendung des eingefrorenen russischen StaatsvermÃ¶gens.

Die "Koalition der Willigen" ist ein loses BÃ¼ndnis von Staaten, die die Ukraine in Folge des russischen Ãœberfalls unter anderem mit Sicherheitsgarantien ausstatten wollen. Dazu gehÃ¶ren insbesondere Deutschland, Frankreich, Polen, GroÃŸbritannien, Spanien, Italien und die EU.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen

    Der Eintritt in die beliebten US-Nationalparks wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen deutlich teurer. Das US-Innenministerium kÃ¼ndigte am Dienstag in Washington an, der Jahrespass

    Mehr
    Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft: Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro muss Haft antreten
    Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft: Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro muss Haft antreten

    Der wegen eines Umsturzplans verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro muss seine langjÃ¤hrige Haftstrafe antreten. Das Oberste Gericht des Landes erklÃ¤rte am

    Mehr
    Ukraine-Verhandlungen gehen weiter - Ausgang weiter offen
    Ukraine-Verhandlungen gehen weiter - Ausgang weiter offen

    Washington/Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Poker um die Beendigung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine geht weiter - viele Details sind aber weiterhin Ã¶ffentlich

    Mehr
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    Bahn-Chefin plant neues
    Bahn-Chefin plant neues "Sofortprogramm" - im nÃ¤chsten Jahr
    BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an
    BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    "WÃ¼rde sie nie begnadigen": Trump teilt bei Truthahn-Termin gegen Demokraten aus
    Trump zur Ukraine:
    Trump zur Ukraine: "Wir kommen einer Einigung sehr nahe"
    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden
    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden

    Top Meldungen

    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts