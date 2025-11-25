"Koalition der Willigen" sieht "Fortschritte" bei Ukraine-Poker

Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die sogenannte "Koalition der Willigen" sieht die laufenden Verhandlungen um ein Ende des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine auf einem guten Weg. "In den letzten Tagen und Stunden haben wir solide und ermutigende Fortschritte gesehen", sagte EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen am Dienstagabend nach einer Konferenzschaltung der beteiligten LÃ¤nder.



Bei dem GesprÃ¤ch sei auch US-AuÃŸenminister Marco Rubio dabei gewesen. "Wir brauchen eine starke transatlantische Zusammenarbeit, denn sie bringt Ergebnisse", sagte von der Leyen. Als Beispiel nannte sie "die erheblichen Auswirkungen unserer koordinierten und aufeinanderfolgenden Sanktionswellen gegen die russische Wirtschaft". Damit wÃ¼rden die Ressourcen reduziert, Ã¼ber die Russland fÃ¼r seinen Angriffskrieg verfÃ¼ge. "Und da Druck nach wie vor die einzige Sprache ist, auf die Russland reagiert, werden wir ihn weiter verstÃ¤rken, bis eine echte Bereitschaft besteht, einen glaubwÃ¼rdigen Weg zum Frieden einzuschlagen", so von der Leyen.



WÃ¤hrend Europa und seine Partner sich "uneingeschrÃ¤nkt fÃ¼r einen gerechten und dauerhaften Frieden einsetzen", habe Russland gestern Abend seine Angriffe auf Kiew eskaliert und mit Raketen und Drohnen sogar den moldauischen und rumÃ¤nischen Luftraum verletzt. Dies sei eine weitere Erinnerung daran, dass die Sicherheit der Ukraine die Sicherheit Europas sei, so die EU-KommissionsprÃ¤sidentin. "Die Interessen der Ukraine sind unsere Interessen, sie sind untrennbar miteinander verbunden."



Deshalb werde man auch in den bevorstehenden Verhandlungen weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen. Ein zentraler Punkt dabei sei die Frage der Finanzierung der Ukraine, einschlieÃŸlich der Verwendung des eingefrorenen russischen StaatsvermÃ¶gens.



Die "Koalition der Willigen" ist ein loses BÃ¼ndnis von Staaten, die die Ukraine in Folge des russischen Ãœberfalls unter anderem mit Sicherheitsgarantien ausstatten wollen. Dazu gehÃ¶ren insbesondere Deutschland, Frankreich, Polen, GroÃŸbritannien, Spanien, Italien und die EU.

