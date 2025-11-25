Technologie

FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs

  • AFP - 25. November 2025, 14:46 Uhr
Bild vergrößern: FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
Ebay-Logo
Bild: AFP

Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶ht sich die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen OnlinehÃ¤ndler in Frankreich auf fÃ¼nf.

Damit erhÃ¶he sich die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen OnlinehÃ¤ndler auf fÃ¼nf, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Paris mitteilte. AuslÃ¶ser war ein Skandal um den asiatischen OnlinehÃ¤nder Shein gewesen, der kinderpornographische Sexpuppen und Waffen der Kategorie A im Angebot hatte.

AnschlieÃŸend waren weitere Online-Plattformen wie AliExpress und Temu ins Visier der Justiz geraten, weil sie ebenfalls Waffen der Kategorie A anboten. Mitte November hatte die US-Plattform Ebay erklÃ¤rt, sich zu bemÃ¼hen, illegale VerkÃ¤ufe auf seiner Plattform zu verhindern. Das Unternehmen erklÃ¤rte sich zudem bereit, mit der franzÃ¶sischen Justiz zusammenzuarbeiten.Â 

Shein hatte Anfang November begleitet von heftigen Protesten einen ersten dauerhaften Laden in einem Pariser Traditionskaufhaus erÃ¶ffnet. Die Proteste hatten sich an dem Sexpuppen-Skandal entzÃ¼ndet, richteten sich aber auch grundsÃ¤tzlich gegen das Unternehmen. Kritiker werfen Shein vor, den europÃ¤ischen Markt mit Billigkleidung zu Ã¼berschwemmen, die unter Ã¶kologisch und sozial fragwÃ¼rdigen Bedingungen hergestellt und geliefert wird.Â Die ErÃ¶ffnung weiterer GeschÃ¤fte in Frankreich wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Am Mittwoch soll ein franzÃ¶sisches Gericht entscheiden, ob die Shein-Plattform in Frankreich vorlÃ¤ufig gesperrt wird. Am 2. Dezember sind Unternehmensvertreter vor einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geladen.Â 

