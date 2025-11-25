Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik sind bei einer Razzia in Berlin beschlagnahmt worden. Die BÃ¶ller wurden am Dienstagmorgen bei Durchsuchungen von Wohnungen und LagerrÃ¤umen in den Stadtteilen Charlottenburg, Wedding, Reinickendorf und Pankow entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Unter Verdacht stehen zwei 24 und 25 Jahre alte MÃ¤nner aus Berlin sowie ein 25-jÃ¤hriger Mann aus dem brandenburgischen Bernau.
Die MÃ¤nner sollen illegal Pyrotechnik gelagert, hergestellt und verkauft haben. Bei den Durchsuchungen wurden den Angaben zufolge 800 Kilogramm erlaubnispflichtige Pyrotechnik sowie 350 Kilogramm verschiedener Komponenten beschlagnahmt, die zur Herstellung illegaler und hochgefÃ¤hrlicher SprengkÃ¶rper dienten.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Berlin und Frankfurt an der Oder waren nach einem anonymen Hinweis ins Rollen gekommen. An der Durchsuchung waren 140 EinsatzkrÃ¤fte und Sprengstoffermittler beteiligt. EntschÃ¤rfer der Polizei sicherten und entsorgten das Material fachgerecht.
Brennpunkte
Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt
- AFP - 25. November 2025, 16:02 Uhr
