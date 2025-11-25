Brennpunkte

Neuer Sarg fÃ¼r Otto den GroÃŸen: Entscheidung in Wettbewerb gefallen

  • AFP - 25. November 2025, 16:28 Uhr
Bild vergrößern: Neuer Sarg fÃ¼r Otto den GroÃŸen: Entscheidung in Wettbewerb gefallen
Magdeburger Dom
Bild: AFP

Im Wettbewerb um die Gestaltung eines neuen Sargs fÃ¼r Otto den GroÃŸen im Magdeburger Dom ist eine Entscheidung gefallen. Eine Jury der Kunststiftung Sachsen-Anhalt wÃ¤hlte den Entwurf der KÃ¼nstlerin Silke Trekel aus, wie die Stiftung mitteilte.

Im Wettbewerb um die Gestaltung eines neuen Sargs fÃ¼r Otto den GroÃŸen im Magdeburger Dom ist eine Entscheidung gefallen. Eine Jury der Kunststiftung Sachsen-Anhalt wÃ¤hlte den Entwurf "Torsion und Konsolidierung" der KÃ¼nstlerin Silke Trekel aus, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Der Wettbewerb wurde veranstaltet, weil bei Untersuchungen festgestellt worden war, dass der historische Innensarg Ottos des GroÃŸen weitgehend zerstÃ¶rt war.

Die Jury lobte den Siegerentwurf. Diesem gelinge "eine Ã¼berzeugende Synthese aus historischer Symbolik, technischer Innovation und Ã¤sthetischer Klarheit, die Ottos Herrschaft wÃ¼rdig reflektiert", hieÃŸ es. Als Materialien sollen demnach Titan, Feingold und Blattgold verwendet werden.

Landeskulturminister Rainer Robra (CDU) sprach im Zusammenhang mit der Gestaltung des neuen Sargs fÃ¼r Otto den GroÃŸen von einer "ganz besonderen kÃ¼nstlerischen Herausforderung". Robra gratulierte der Siegerin und Ã¤uÃŸerte Freude Ã¼ber die Umsetzung "in den kommenden Monaten".

Das Grabmal von Otto dem GroÃŸen im Magdeburger Dom weist massive SchÃ¤den auf und soll daher konserviert werden. Seit Jahresbeginn ist das Grab von einer geschlossenen Einhausung geschÃ¼tzt. Anfang MÃ¤rz wurde unter hÃ¶chsten Sicherheitsvorkehrungen die 300 Kilogramm schwere Deckplatte des Sarkophags abgenommen.

Darunter kam ein schlichter Holzsarg zum Vorschein, der nicht mehr verwendbar war. In der Folge initiierte die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt einen Wettbewerb unter ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten zur Gestaltung eines neuen Sargs.

Das Grabmal gilt nicht nur landeshistorisch, sondern auch national als hÃ¶chst bedeutend. Otto der GroÃŸe war ab 962 erster Kaiser des Heiligen RÃ¶mischen Reichs und gilt als eine zentrale Figur der europÃ¤ischen Geschichte.

