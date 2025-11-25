Klimaaktivisten nach Flughafenblockade zu 400.000 Euro Schadenersatz verurteilt

Festgeklebter Klimaaktivist

Nach einer Flughafenblockade von Klimaaktivisten hat das Landgericht Hamburg einer auf Schadenersatz klagenden Fluggesellschaft in einem Zivilprozess rund 400.000 Euro zugesprochen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

Nach einer Flughafenblockade von Klimaaktivisten hat das Landgericht Hamburg einer auf Schadenersatz klagenden Fluggesellschaft in einem Zivilprozess rund 400.000 Euro zugesprochen. Die von dem Unternehmen verklagten zehn Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haften als Gesamtschuldner gemeinsam unter anderem fÃ¼r FluggastentschÃ¤digungen und entgangenen Gewinn, wie das Gericht in der Hansestadt am Dienstag mitteilte. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig, Berufung ist mÃ¶glich. (Az. 325 O 168/24)



Die Fluggesellschaft klagte demnach fÃ¼r sich und andere Airlines, einen Namen nannte das Gericht nicht. Es geht um eine Aktion vom 13. Juli 2023, bei der Klimaaktivisten der Letzten Generation illegal auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt und sich teils festgeklebt hatten. Es kam deshalb zu erheblichen StÃ¶rungen im Flugverkehr.



Nach Gerichtsangaben sollen die Beklagten laut Urteil auch die Kosten fÃ¼r den Rechtsstreit in HÃ¶he von 700.000 Euro tragen, der Gesamtstreitwert des Verfahrens liegt demnach bei 1,1 Millionen Euro. Der klagenden Fluggesellschaften stehe Schadenersatz zu, weil die Beklagten "zielgerichtet und rechtswidrig" in deren GeschÃ¤ftsbetrieb eingegriffen hÃ¤tten, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung.



Zwar habe die Blockade einem legitimen und sogar "fÃ¼r den Fortbestand der menschlichen Gesellschaft in ihrer heutigen Form" unabdingbaren Ziel gedient, betonte das Gericht. Gleichwohl hÃ¤tten die Beklagten "unter bewusster Ãœberschreitung strafrechtlicher Grenzen agiert" und "den legalen GeschÃ¤ftsbetrieb der Luftfahrtunternehmen unangemessen beeintrÃ¤chtigt". Ihnen stÃ¼nden deshalb rund 403.000 Euro Schadenersatz zu.



Die Aktivisten der Letzten Generation hatten zeitweilig bundesweit wiederholt StraÃŸen und FlughÃ¤fen blockiert, um schÃ¤rfere KlimaschutzmaÃŸnahmen zu fordern. Den HÃ¶hepunkt erreichten ihre Aktionen 2022 und 2023. Ab 2024 Ã¤nderte die Gruppierung ihre Strategie und verzichtete auf Blockaden. Begleitet wurden deren Proteste von hitzigen Debatten - etwa Ã¼ber die Frage, ob die Gruppe als kriminelle Organisation eingestuft werden soll.



Das Urteil aus Hamburg sieht Ordnungshaft von lÃ¤ngstens zwei Jahren fÃ¼r den Fall vor, dass die Beklagten den Schadenersatz bei Rechtskraft am Ende nicht zahlen kÃ¶nnen. Es sieht zudem auch vor, dass diese sÃ¤mtliche kÃ¼nftig aus der Blockade erwachsenden SchÃ¤den Ã¼bernehmen. Erfolgreich war auch die Klage der Unternehmen auf Unterlassung von vergleichbaren kÃ¼nftigen Handlungen. Sonst droht Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro.



Es ist nicht der erste von Unternehmen angestrengte Schadenersatzprozess gegen Aktivsten wegen einer Flughafenblockade. Ein vom Logistikkonzern DHL angestrengtes Verfahren endetet Ende 2023 mit Vergleichen. Die beklagten Aktivisten verpflichteten sich unter anderem zu Arbeitsstunden, wÃ¤hrend das Unternehmen auf seine ursprÃ¼nglichen Forderungen verzichtete.