Washington/Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Poker um die Beendigung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine geht weiter - viele Details sind aber weiterhin Ã¶ffentlich nicht bekannt.
Das WeiÃŸe Haus erklÃ¤rte, es seien weitere GesprÃ¤che zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten erforderlich, um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges auszuarbeiten.
Von ukrainischer Seite hieÃŸ es am Dienstag, man habe dem Vorschlag der USA prinzipiell zwar zugestimmt, es gebe aber noch "viel Arbeit". Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj drÃ¤ngt dabei offenbar kurzfristig auf ein erneutes Treffen im WeiÃŸen Haus in Washington schon in den nÃ¤chsten Tagen, "um die letzten Schritte zu vollziehen und eine Einigung zu erzielen", wie es hieÃŸ.
Russlands AuÃŸenminister Sergej Lawrow deutete unterdessen an, dass Moskau einen geÃ¤nderten Friedensplan der USA ablehnen kÃ¶nnte, wenn dessen Bedingungen "grundlegend anders" seien als die Vereinbarungen, die vor einigen Monaten beim Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska getroffen worden waren.
An der Seite stehen dabei die EuropÃ¤er. Die sogenannte "Koalition der Willigen" tauschte sich am Dienstagnachmittag aus, in der Hoffnung, den Prozess beeinflussen zu kÃ¶nnen - und wohl zu groÃŸe ZugestÃ¤ndnisse an Russland zu verhindern. Vorher gab es bereits ein Telefonat zwischen Merz und Selenskyj, wobei im Anschluss keine konkreten Details Ã¶ffentlich bekannt gegeben wurden.
Brennpunkte
Ukraine-Verhandlungen gehen weiter - Ausgang weiter offen
- dts - 25. November 2025, 18:06 Uhr
.
