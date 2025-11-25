IdentitÃ¤t von in Wald bei MÃ¼nchen gefundener Frauenleiche geklÃ¤rt

Blaulicht

FÃ¼nf Tage nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einem Waldgebiet im Landkreis MÃ¼nchen ist die IdentitÃ¤t der Toten geklÃ¤rt. Bei der Toten handelt es sich um eine 34-jÃ¤hrige Deutsche aus MÃ¼nchen, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Zuvor war Ã¶ffentlich mit Lichtbildern nach der IdentitÃ¤t der Frau gefahndet worden.



Die Tote war am vergangenen Donnerstag in einem Waldgebiet sÃ¼dwestlich von MÃ¼nchen entdeckt worden. Aufgrund der UmstÃ¤nde vor Ort kÃ¶nne ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden, hieÃŸ es. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen am Auffindeort auf und sicherte Spuren.