FÃ¼nf Tage nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einem Waldgebiet im Landkreis MÃ¼nchen ist die IdentitÃ¤t der Toten geklÃ¤rt. Bei der Toten handelt es sich um eine 34-jÃ¤hrige Deutsche aus MÃ¼nchen, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Zuvor war Ã¶ffentlich mit Lichtbildern nach der IdentitÃ¤t der Frau gefahndet worden.
Die Tote war am vergangenen Donnerstag in einem Waldgebiet sÃ¼dwestlich von MÃ¼nchen entdeckt worden. Aufgrund der UmstÃ¤nde vor Ort kÃ¶nne ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden, hieÃŸ es. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen am Auffindeort auf und sicherte Spuren.
Brennpunkte
IdentitÃ¤t von in Wald bei MÃ¼nchen gefundener Frauenleiche geklÃ¤rt
- AFP - 25. November 2025, 17:08 Uhr
Nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einem Waldgebiet im Landkreis MÃ¼nchen ist die IdentitÃ¤t der Toten geklÃ¤rt. Bei der Toten handelt es sich um eine 34-jÃ¤hrige Deutsche aus MÃ¼nchen, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.
