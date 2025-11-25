Wadephul fordert bei Hamas-Entwaffnung "politischen Druck" arabischer Staaten

Ajman Safadi (L) und Johann Wadephul (R)

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die arabischen Staaten aufgefordert, bei der laut UN-Resolution vorgesehenen Entwaffnung der Hamas ihren Einfluss auf die islamistische PalÃ¤stinenserorganisation geltend zu machen. Die Hamas mÃ¼sse "einsehen, dass der bewaffnete Kampf vorbei ist", sagte der AuÃŸenminister am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seinem jordanischen Kollegen Ajman Safadi. Dazu bedarf es "eines politischen Drucks, auch von arabischer Seite".



Die Frage der Entwaffnung der Hamas sei "eine der kompliziertesten Fragen" im Zusammenhang mit der Zukunft des Gazastreifens. "Das war von vornherein klar", sagte Wadephul. Allerdings bestehe derzeit die Gefahr, dass die Hamas "in einem groÃŸen Teil des Gazastreifens die Macht eher konsolidiert". Dies dÃ¼rfe die internationale Gemeinschaft "nicht zulassen".



Die Verabschiedung der Resolution des UN-Sicherheitsrats am Montag vergangener Woche sei "ein wichtiger Schritt" auf dem Weg hin zu einem stabilen Gazastreifen gewesen, sagte Wadephul. Nun gelte es, diese Resolution "mit Leben zu fÃ¼llen". Mit seinem jordanischen Kollegen habe er unter anderem darÃ¼ber gesprochen, dass es "jetzt sehr schnell auch Beratungen darÃ¼ber geben" mÃ¼sse, wie die Resolution "praktisch umzusetzen" sei.Â



Beide seien sich hierbei einig gewesen, dass der politische Druck auf die Hamas einhergehen mÃ¼sse mit einem "glaubwÃ¼rdigen politischen Prozess fÃ¼r den Gazastreifen und letzten Endes fÃ¼r alle palÃ¤stinensischen Gebiete". "Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, die nÃ¤chsten Schritte zu machen, um hier konkret zu werden", sagte Wadephul.Â



In der UN-Resolution wird der Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump befÃ¼rwortet, der nach zwei Jahren Krieg zu einer fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas am 10. Oktober gefÃ¼hrt hat. Er sieht die Schaffung einer Internationalen Stabilisierungstruppe vor, die mit Israel und Ã„gypten sowie neu ausgebildeten palÃ¤stinensischen PolizeikrÃ¤ften zusammenarbeiten soll, um die Grenzgebiete zu sichern und den Gazastreifen zu entmilitarisieren. Die Hamas lehnt ihre Entwaffnung strikt ab.



Safadi bekrÃ¤ftigte in diesem Zusammenhang Jordaniens Forderung nach einer ZweistaatenlÃ¶sung. "Allein eine ZweistaatenlÃ¶sung kann nachhaltigen Frieden sichern", sagte der jordanische AuÃŸenminister. Aus Jordaniens Sicht gehÃ¶rten dabei der Gazastreifen und das Westjordanland zusammen. "Wir kÃ¶nnen nicht akzeptieren, dass es eine Trennung zwischen diesen beiden gibt."Â



Wadephul Ã¤uÃŸerte sich auch zu der Wiederaufbaukonferenz fÃ¼r den Gazastreifen, die Deutschland gemeinsam mit Ã„gypten ausrichten will. "Deutschland bleibt bereit, gemeinsam mit Ã„gypten", sagte der Minister und kÃ¼ndigte weitere Beratungen mit seinem Ã¤gyptischen Kollegen in KÃ¼rze in Berlin an.Â



Einen konkreten Termin fÃ¼r die Konferenz gebe es derzeit noch nicht. Es sei aber nun "an der Zeit, dass wir anfangen mit konkreten MaÃŸnahmen" Ã¼ber die humanitÃ¤re Hilfe hinaus, sagte Wadephul. Als Grund nannte er eine "Zukunftsperspektive fÃ¼r die Menschen dort" als den "besten Schutz" dagegen, dass das Gebiet "wieder abdriftet unter Hamas-Kontrolle und versinkt in Terrorismus".Â