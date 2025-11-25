Vier Millionen Euro bar ausgezahlt: Razzia wegen Schwarzarbeit in Dresden

Geldscheine

In Dresden ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt gegen Verantwortliche einer Firma aus dem Garten- und Tiefbau wegen VorwÃ¼rfen der Schwarzarbeit. GeschÃ¤ftsrÃ¤ume und Wohnungen wurden durchsucht.

In Dresden ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt gegen Verantwortliche einer Firma aus dem Garten- und Tiefbau wegen VorwÃ¼rfen der Schwarzarbeit. Sie sollen in den Jahren 2021 bis 2024 BeitrÃ¤ge zur Sozialversicherung nicht gezahlt und Lohnsteuer hinterzogen oder dabei geholfen haben, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Mehrere VorgÃ¤nger- und Nachfolgefirmen sowie Subunternehmen sollen dazu genutzt worden sein.



Diese Firmen hÃ¤tten hohe UmsÃ¤tze erwirtschaftet, aber nur ungewÃ¶hnlich niedrige Lohnkosten gemeldet und wenige Subunternehmerkosten verbucht. Gleichzeitig sei Bargeld in HÃ¶he von insgesamt vier Millionen Euro ausgezahlt worden. Beschuldigt werden insgesamt sechs Menschen im Alter von 30 bis 50 Jahren.



Der Zoll durchsuchte den Angaben zufolge mit mehr als 140 EinsatzkrÃ¤ften in Dresden und Mittelsachsen 16 GeschÃ¤ftsrÃ¤ume und Wohnungen. 80 Bundespolizisten sicherten die Razzia ab. Beschlagnahmt wurden unter anderem geschÃ¤ftliche Unterlagen, Notebooks, Speichermedien und Handys.



Die GeschÃ¤ftskonten der Firma wurden gepfÃ¤ndet, gegen die Beschuldigten wurden VermÃ¶gensarreste angeordnet. Dabei ging es den Ermittlern zufolge jeweils um sechsstellige BetrÃ¤ge. Die Ermittlungen dauerten an.