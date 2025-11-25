Brennpunkte

Vier Millionen Euro bar ausgezahlt: Razzia wegen Schwarzarbeit in Dresden

  • AFP - 25. November 2025, 17:02 Uhr
Bild vergrößern: Vier Millionen Euro bar ausgezahlt: Razzia wegen Schwarzarbeit in Dresden
Geldscheine
Bild: AFP

In Dresden ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt gegen Verantwortliche einer Firma aus dem Garten- und Tiefbau wegen VorwÃ¼rfen der Schwarzarbeit. GeschÃ¤ftsrÃ¤ume und Wohnungen wurden durchsucht.

In Dresden ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt gegen Verantwortliche einer Firma aus dem Garten- und Tiefbau wegen VorwÃ¼rfen der Schwarzarbeit. Sie sollen in den Jahren 2021 bis 2024 BeitrÃ¤ge zur Sozialversicherung nicht gezahlt und Lohnsteuer hinterzogen oder dabei geholfen haben, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Mehrere VorgÃ¤nger- und Nachfolgefirmen sowie Subunternehmen sollen dazu genutzt worden sein.

Diese Firmen hÃ¤tten hohe UmsÃ¤tze erwirtschaftet, aber nur ungewÃ¶hnlich niedrige Lohnkosten gemeldet und wenige Subunternehmerkosten verbucht. Gleichzeitig sei Bargeld in HÃ¶he von insgesamt vier Millionen Euro ausgezahlt worden. Beschuldigt werden insgesamt sechs Menschen im Alter von 30 bis 50 Jahren.

Der Zoll durchsuchte den Angaben zufolge mit mehr als 140 EinsatzkrÃ¤ften in Dresden und Mittelsachsen 16 GeschÃ¤ftsrÃ¤ume und Wohnungen. 80 Bundespolizisten sicherten die Razzia ab. Beschlagnahmt wurden unter anderem geschÃ¤ftliche Unterlagen, Notebooks, Speichermedien und Handys.

Die GeschÃ¤ftskonten der Firma wurden gepfÃ¤ndet, gegen die Beschuldigten wurden VermÃ¶gensarreste angeordnet. Dabei ging es den Ermittlern zufolge jeweils um sechsstellige BetrÃ¤ge. Die Ermittlungen dauerten an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    IdentitÃ¤t von in Wald bei MÃ¼nchen gefundener Frauenleiche geklÃ¤rt
    IdentitÃ¤t von in Wald bei MÃ¼nchen gefundener Frauenleiche geklÃ¤rt

    FÃ¼nf Tage nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einem Waldgebiet im Landkreis MÃ¼nchen ist die IdentitÃ¤t der Toten geklÃ¤rt. Bei der Toten handelt es sich um eine 34-jÃ¤hrige

    Mehr
    Klimaaktivisten nach Flughafenblockade zu 400.000 Euro Schadenersatz verurteilt
    Klimaaktivisten nach Flughafenblockade zu 400.000 Euro Schadenersatz verurteilt

    Nach einer Flughafenblockade von Klimaaktivisten hat das Landgericht Hamburg einer auf Schadenersatz klagenden Fluggesellschaft in einem Zivilprozess rund 400.000 Euro

    Mehr
    Wadephul fordert bei Hamas-Entwaffnung
    Wadephul fordert bei Hamas-Entwaffnung "politischen Druck" arabischer Staaten

    BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die arabischen Staaten aufgefordert, bei der laut UN-Resolution vorgesehenen Entwaffnung der Hamas ihren Einfluss auf die

    Mehr
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    Vor Thanksgiving: US-Verbrauchervertrauen auf Sieben-Monats-Tief
    Vor Thanksgiving: US-Verbrauchervertrauen auf Sieben-Monats-Tief
    EU-Kommission gibt trotz zu hoher Neuverschuldung grÃ¼nes Licht fÃ¼r deutschen Haushalt
    EU-Kommission gibt trotz zu hoher Neuverschuldung grÃ¼nes Licht fÃ¼r deutschen Haushalt
    Neuer Sarg fÃ¼r Otto den GroÃŸen: Entscheidung in Wettbewerb gefallen
    Neuer Sarg fÃ¼r Otto den GroÃŸen: Entscheidung in Wettbewerb gefallen
    Mann aus Baden-WÃ¼rttemberg verliert mehr als eine Million Euro an AnlagebetrÃ¼ger
    Mann aus Baden-WÃ¼rttemberg verliert mehr als eine Million Euro an AnlagebetrÃ¼ger
    Einladung von AfD-Vertretern: Weiter Kritik am Verband der Familienunternehmer
    Einladung von AfD-Vertretern: Weiter Kritik am Verband der Familienunternehmer
    Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt
    Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt

    Top Meldungen

    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts