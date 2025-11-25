Technologie

Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub

  • AFP - 25. November 2025, 15:08 Uhr
Bild vergrößern: Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
Alibaba-Logo
Bild: AFP

Eine neue KI-App hat dem Technologieriesen Alibaba aus China weiteren Auftrieb verschafft. Im abgelaufenen Quartal verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von fÃ¼nf Prozent. Zuvor schoss der Aktienkurs angesichts des steilen Starts der App Qwen in die HÃ¶he.

Eine neue KI-App hat dem chinesischen Technologieriesen Alibaba weiteren Auftrieb verschafft. Im abgelaufenen Quartal bis Ende September verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von fÃ¼nf Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum, wie Alibaba am Dienstag mitteilte. Bereits zuvor war der Aktienkurs angesichts des steilen Starts der App Qwen in die HÃ¶he geschossen.Â 

Alibaba betreibt einige der grÃ¶ÃŸten digitalen Handelsplattformen Chinas und will im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) eine fÃ¼hrende Rolle einnehmen. So hatte der in der Millionenmetropole Hangzhou im Osten Chinas ansÃ¤ssige Konzern im Februar angekÃ¼ndigt, in den kommenden drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (derzeit rund 46 Milliarden Euro) in KI und Cloud Computing investieren zu wollen.

Diese Strategie hatte der an der New Yorker Wall Street notierten Alibaba-Aktie in diesem Jahr ungeachtet der zuletzt gewachsenen Sorge vor einer mÃ¶glichen Ãœberbewertung von KI-Titeln bereits deutliche Kursgewinne beschert. Am Montag schoss der Wert der Papiere um weitere fÃ¼nf Prozent in die HÃ¶he, nachdem das chinesische Unternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Qwen-App bereits Ã¼ber zehn Millionen Downloads verzeichnet habe.

Die App kÃ¶nnte Analysten zufolge den Weg fÃ¼r die EinfÃ¼hrung sogenannter KI-Agenten ebnen - also Programmen, die Chatbots nutzen, um komplexe Aufgaben zu Ã¼bernehmen, die Ã¼blicherweise noch von Menschen erledigt werden, wie etwa Planungen und Reservierungen im Zusammenhang mit einer Reise. FÃ¼r Qwen sei dabei China "ein SchlÃ¼sselmarkt", erklÃ¤rte Analystin Emily Jarvie von Proactive Investors und verwies darauf, dass beispielsweise ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI dort nicht verfÃ¼gbar sei.

Insgesamt setzte Alibaba im Quartal bis Ende September 247,8 Milliarden Yuan (rund 30,3 Milliarden Euro) um. Damit wurde auch die Analystenerwartung von 245,2 Milliarden Yuan Ã¼bertroffen. Der Konzern habe eine Investitionsphase eingeleitet, die darauf abziele, "langfristigen strategischen Wert" durch KI-Technologie und -Infrastruktur zu schaffen, erklÃ¤rte Alibaba-Chef Eddie Wu. Zuletzt beschleunigte demnach die starke Nachfrage nach KI unter anderem auch das Wachstum im CloudgeschÃ¤ft.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs

    Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶he sich die Zahl der

    Mehr
    VerbraucherschÃ¼tzer: SchnÃ¤ppchen zum Black Friday sind oft
    VerbraucherschÃ¼tzer: SchnÃ¤ppchen zum Black Friday sind oft "Mogelpackung"

    Zum Black Friday hÃ¤lt nach Angaben von VerbraucherschÃ¼tzern lÃ¤ngst nicht jedes SchnÃ¤ppchen, was es verspricht: "Viele Rabatte entpuppen sich als Mogelpackung", teilte die

    Mehr
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday

    Vor dem Black Friday warnen die deutschen E-Mail-Anbieter Web.de und GMX vor einer hohen Anzahl betrÃ¼gerischer Mails in deutschen PostfÃ¤chern. Pro Tag identifizieren die

    Mehr
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    Umfrage: Exporterwartungen der deutschen Unternehmen im November gesunken
    Umfrage: Exporterwartungen der deutschen Unternehmen im November gesunken
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Einladung von AfD-Vertretern: Weiter Kritik am Verband der Familienunternehmer
    Einladung von AfD-Vertretern: Weiter Kritik am Verband der Familienunternehmer
    Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt
    Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt
    Sprachzertifikate trotz fehlender Kenntnisse - Razzia in Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen
    Sprachzertifikate trotz fehlender Kenntnisse - Razzia in Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen
    SPD will in Rentenstreit nicht einlenken - Bas fordert
    SPD will in Rentenstreit nicht einlenken - Bas fordert "Vertragstreue" von Union
    Wadephul: Putin nicht zum nÃ¤chsten Angriff einladen
    Wadephul: Putin nicht zum nÃ¤chsten Angriff einladen
    Autofahrer raste in FuÃŸballfans in Liverpool: Prozessauftakt
    Autofahrer raste in FuÃŸballfans in Liverpool: Prozessauftakt

    Top Meldungen

    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts