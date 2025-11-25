Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub

Alibaba-Logo

Eine neue KI-App hat dem chinesischen Technologieriesen Alibaba weiteren Auftrieb verschafft. Im abgelaufenen Quartal bis Ende September verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von fÃ¼nf Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum, wie Alibaba am Dienstag mitteilte. Bereits zuvor war der Aktienkurs angesichts des steilen Starts der App Qwen in die HÃ¶he geschossen.Â



Alibaba betreibt einige der grÃ¶ÃŸten digitalen Handelsplattformen Chinas und will im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) eine fÃ¼hrende Rolle einnehmen. So hatte der in der Millionenmetropole Hangzhou im Osten Chinas ansÃ¤ssige Konzern im Februar angekÃ¼ndigt, in den kommenden drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (derzeit rund 46 Milliarden Euro) in KI und Cloud Computing investieren zu wollen.



Diese Strategie hatte der an der New Yorker Wall Street notierten Alibaba-Aktie in diesem Jahr ungeachtet der zuletzt gewachsenen Sorge vor einer mÃ¶glichen Ãœberbewertung von KI-Titeln bereits deutliche Kursgewinne beschert. Am Montag schoss der Wert der Papiere um weitere fÃ¼nf Prozent in die HÃ¶he, nachdem das chinesische Unternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Qwen-App bereits Ã¼ber zehn Millionen Downloads verzeichnet habe.



Die App kÃ¶nnte Analysten zufolge den Weg fÃ¼r die EinfÃ¼hrung sogenannter KI-Agenten ebnen - also Programmen, die Chatbots nutzen, um komplexe Aufgaben zu Ã¼bernehmen, die Ã¼blicherweise noch von Menschen erledigt werden, wie etwa Planungen und Reservierungen im Zusammenhang mit einer Reise. FÃ¼r Qwen sei dabei China "ein SchlÃ¼sselmarkt", erklÃ¤rte Analystin Emily Jarvie von Proactive Investors und verwies darauf, dass beispielsweise ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI dort nicht verfÃ¼gbar sei.



Insgesamt setzte Alibaba im Quartal bis Ende September 247,8 Milliarden Yuan (rund 30,3 Milliarden Euro) um. Damit wurde auch die Analystenerwartung von 245,2 Milliarden Yuan Ã¼bertroffen. Der Konzern habe eine Investitionsphase eingeleitet, die darauf abziele, "langfristigen strategischen Wert" durch KI-Technologie und -Infrastruktur zu schaffen, erklÃ¤rte Alibaba-Chef Eddie Wu. Zuletzt beschleunigte demnach die starke Nachfrage nach KI unter anderem auch das Wachstum im CloudgeschÃ¤ft.Â