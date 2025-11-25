Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug

Plastikspielzeug in Paris

Bausteine, Puppen und Eisenbahnen sollen in der EuropÃ¤ischen Union in Zukunft weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament beschloss am Dienstag eine Neuauflage der europÃ¤ischen Sicherheitsvorgaben fÃ¼r Spielzeug, die sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) sowie eine Reihe hormonverÃ¤ndernder und krebserregender Stoffe in den Waren verbietet. Dies gilt fÃ¼r in der EU hergestelltes Spielzeug ebenso wie fÃ¼r Einfuhren aus DrittlÃ¤ndern.



Die neuen Regeln gelten grundsÃ¤tzlich fÃ¼r Spielzeuge, die fÃ¼r Kinder unter 14 Jahren gedacht sind. Sie gelten nicht fÃ¼r Lernmaterial oder SammlerstÃ¼cke, die sich hauptsÃ¤chlich an Erwachsene richten. Das Gesetz enthÃ¤lt eine Liste der Chemikalien, die kÃ¼nftig verboten sind.



Darunter sind PFAS (Per- und polyfluorierte Chemikalien). Ausgenommen von diesem Verbot sind elektronische Komponenten in Spielwaren, die fÃ¼r Kinder unerreichbar sind, also etwa im Inneren einer Puppe verbaut sind. PFAS sind in der Natur kaum abbaubar. Der wiederholte oder dauerhafte Kontakt mit den Chemikalien wird mit LeberschÃ¤den, hohem Cholesterinspiegel, verminderter Immunreaktion, niedrigem Geburtsgewicht und verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht.



Zur Liste der verbotenen Stoffe kommen zudem sogenannte endokrine Disruptoren, die den Hormonhaushalt von Mensch und Tier stÃ¶ren. Sie sind besonders in Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln, aber auch in Spielzeug, Kosmetika und Lebensmittelverpackungen zu finden. Auch Biozidprodukte - etwa Insektengifte - dÃ¼rfen kÃ¼nftig nicht mehr in Spielwaren zu finden sein. Ausgenommen davon ist Spielzeug, das nur im Freien verwendet wird.



FÃ¼r die Importkontrolle fÃ¼hrt die EU einen digitalen Produktpass ein, den jedes Unternehmen vorlegen muss, das Spielzeug in eines der 27 EU-LÃ¤nder einfÃ¼hrt. Das gilt auch, wenn die Waren online verkauft werden.



Der Rat der 27 EU-LÃ¤nder muss das Gesetz noch formal absegnen. AnschlieÃŸend gilt eine Ãœbergangszeit von 4,5 Jahren, damit sich Spielzeughersteller und -hÃ¤ndler auf die neuen Regeln einstellen kÃ¶nnen.



Katarina Barley (SPD), VizeprÃ¤sidentin des EU-Parlaments und Mitglied im Binnenmarktausschuss, bezeichnete die neue Verordnung als "starkes Zeichen fÃ¼r Gesundheit, Sicherheit und Verbraucherschutz" und warf Handelsplattformen wie Temu und Shein vor, "den europÃ¤ischen Markt mit gefÃ¤hrlichen Spielzeugen" zu fluten.