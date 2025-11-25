Brennpunkte

Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid

  • AFP - 25. November 2025, 14:26 Uhr
Bild vergrößern: Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid
Polizeiauto
Bild: AFP

Nach der Aushebung eines Waffenarsenals im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben die Ermittler eine Bilanz der Waffenfunde gezogen. Insgesamt wurden 300 scharfe Schusswaffen beschlagnahmt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal mitteilten.

Rund einen Monat nach der Aushebung eines groÃŸen Waffenarsenals im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben die Ermittler eine Bilanz der Waffenfunde gezogen. Insgesamt wurden 300 scharfe Schusswaffen beschlagnahmt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal am Dienstag mitteilten. Darunter befanden sich 125 Maschinengewehre, 67 Maschinenpistolen, 51 Pistolen, 32 Langwaffen und elf Revolver. Auch 13 Panzerabwehrwaffen wurden beschlagnahmt.Â 

DarÃ¼ber hinaus entdeckten die Beamten unter anderem ArmbrÃ¼ste, Doppelbockflinten sowie Hieb- und Stichwaffen, Magazine und Gaspistolen. SÃ¤mtliche Waffen wurden in polizeiliche Verwahrung genommen. Die Untersuchungen der Funde sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Hauptbeschuldigten befinden sich weiter in Untersuchungshaft.Â 

Ende Oktober hatten EinsatzkrÃ¤fte das Waffenarsenal in einem Keller in einem Wohnhaus in Remscheid nach umfangreichen Ermittlungen entdeckt. Drei mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler im Alter von 34 bis 59 Jahren wurden festgenommen. In den Folgetagen stieÃŸen die Ermittler in weiteren versteckten RÃ¤umen auf zusÃ¤tzliche Waffen. Die Ermittler sprachen von einem der bislang grÃ¶ÃŸten Waffenfunde in Nordrhein-Westfalen.

