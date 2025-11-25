SPD will in Rentenstreit nicht einlenken - Bas fordert "Vertragstreue" von Union

Bas und Klingbeil

Die SPD will im Koalitionsstreit um das Rentenpaket nicht einlenken. Die SPD stehe 'komplett' zu dem in der Koalition vereinbarten Renten-Gesamtpaket - auch zu den von der Union eingebrachten Vorhaben, sagte Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas.

Die SPD will im Koalitionsstreit um das Rentenpaket nicht einlenken. Die SPD stehe "komplett" zu dem in der Koalition vereinbarten Renten-Gesamtpaket - auch zu den von der Union eingebrachten Vorhaben, sagte Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. "Ich erwarte, dass diese VerlÃ¤sslichkeit und Vertragstreue fÃ¼r alle gilt", fÃ¼gte Bas hinzu. Der SPD-Kovorsitzende, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), sagte auf derselben Veranstaltung: "Ich bin sehr klar darin, dass wir dieses Gesetz jetzt beschlieÃŸen sollten, wie wir es vorgelegt haben".



Die beiden SPD-Chefs zeigten sich beim Arbeitgebertag zugleich offen fÃ¼r eine langfristige Reform des Rentensystems, fÃ¼r die eine Expertenkommission im kommenden Jahr VorschlÃ¤ge vorlegen soll. "Wir brauchen Ã¼ber das Jahr 2031 hinaus durchaus eine Reform", sagte Bas. Klingbeil verwies auf die anstehenden Reformberatungen in der Rentenkommission: "Da kommt alles auf den Tisch."



Die schwarz-rote Koalition ringt seit Wochen um eine LÃ¶sung in der Rentenfrage. Hintergrund ist die Forderung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Stabilisierung des Rentenniveaus noch zu verÃ¤ndern. Sie kritisieren, dass der Gesetzentwurf von Ministerin Bas auch Ã¼ber das Jahr 2031 fortwirkt - und damit Ã¼ber die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinausgeht.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU), bekrÃ¤ftigte die Bedenken der jungen Abgeordneten. Er plÃ¤dierte auf dem Arbeitgebertag fÃ¼r eine Verschiebung der Bundestagsabstimmung Ã¼ber die kostenintensive Sicherung des Rentenniveaus, wie die SPD sie wÃ¼nscht.Â



ZunÃ¤chst mÃ¼sse die langfristige Reform zur Stabilisierung des Rentensystems vereinbart werden, danach erst kÃ¶nnten teure Entscheidungen Ã¼ber das Rentenniveau gefasst werden - "das wÃ¤re die richtige Reihenfolge", sagte Winkel. Zugleich zeigte sich der JU-Chef offen fÃ¼r Kompromisse: "RegierungsfÃ¤higkeit heiÃŸt immer KompromissfÃ¤higkeit."



Angesichts der anhaltenden Debatte appellierte BundesprÃ¤sident Â Frank-Walter Steinmeier an Union und SPD, sich auf eine LÃ¶sung zu verstÃ¤ndigen. "Am Ende wird keiner sich zu 100 Prozent wiederfinden in der Reform", sagte Steinmeier bei einer am Montag aufgezeichneten Veranstaltung des Deutschlandfunks in Hoyerswerda. "Da wird jeder Abstriche machen mÃ¼ssen. Aber der Kompromiss muss zustande kommen. Das erwarten die Menschen."



Die schwarz-rote Regierung sei gewÃ¤hlt worden, weil in der VorgÃ¤ngerregierung bestimmte Erwartungen nicht erfÃ¼llt worden seien, betonte Steinmeier in der am Dienstagmorgen in Teilen ausgestrahlten Aufzeichnung. Er verwies auch auf die sich verÃ¤ndernde Demografie. KÃ¼nftig wÃ¼rden weniger Menschen in die Rente einzahlen und deutlich mehr Menschen Renten beziehen. Reformen in der Rentenversicherung seien deshalb unausweichlich: "Es gibt da keine einfache LÃ¶sung."



Die Rentenpolitik soll auch beim Treffen der Spitzen von CDU, SPD und CSU am Donnerstag im Koalitionsausschuss ein Thema sein. Zudem liefen innerhalb der Unionsfraktion aktuell "intensive GesprÃ¤che", um die internen Kritiker des Rentenpakets einzubinden, sagte UnionsparlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU).Â



Bilger schlug vor, dass der Bundestag parallel zum Rentenpaket der Koalition einen eigenen EntschlieÃŸungsantrag verabschieden kÃ¶nnte, der die Bedenken der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion hinsichtlich der Belastungen fÃ¼r kÃ¼nftige Generationen berÃ¼cksichtige. Ein solcher EntschlieÃŸungsantrag kÃ¶nnte eine "BrÃ¼cke" sein, "Ã¼ber die alle gehen kÃ¶nnen", sagte Bilger.



Bilger wollte sich nicht darauf festlegen, ob das Rentenpaket wie vom Koalitionspartner SPD gewÃ¼nscht noch in diesem Jahr vom Bundestag verabschiedet werden soll; bislang stehe es noch nicht auf der Tagesordnung des Bundestags. Die Koalition wolle aber auf jeden Fall "noch in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen", sagte Bilger.



Ministerin Bas kritisierte in ihrer Rede vor dem Arbeitgebertag generell den koalitionsinternen Streit Ã¼ber die Reform des Sozialstaats. "In den vergangenen Monaten ist Vertrauen zerstÃ¶rt worden", sagte die SPD-Politikerin. Bas beklagte eine Einengung der Debatte auf KÃ¼rzungen im Sozialbereich, wie der Koalitionspartner Union sie befÃ¼rwortet. "Die Debatte Ã¼ber die soziale Sicherung in unserem Land war teilweise grenzÃ¼berschreitend in Richtung Populismus", kritisierte sie.