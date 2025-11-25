Politik

Vor Thanksgiving: US-Verbrauchervertrauen auf Sieben-Monats-Tief

  • AFP - 25. November 2025, 17:40 Uhr
Bild vergrößern: Vor Thanksgiving: US-Verbrauchervertrauen auf Sieben-Monats-Tief
Truthahn vor der Thanksgiving-Begnadigung durch Trump
Bild: AFP

Kurz vor dem Familienfest Thanksgiving ist das Verbrauchervertrauen in den USA auf ein Sieben-Monats-Tief gefallen. Der Index der Denkfabrik Conference Board fiel im November auf 88,7 Punkte.

Kurz vor dem Familienfest Thanksgiving ist das Verbrauchervertrauen in den USA auf ein Sieben-Monats-Tief gefallen. Der Index der Denkfabrik Conference Board fiel im November auf 88,7 Punkte, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Das waren 6,8 Punkte weniger als im Oktober und ein geringerer Wert als von Experten erwartet.Â 

Es war zudem der niedrigste Stand seit April, als PrÃ¤sident Donald Trump mit weitreichenden ZollankÃ¼ndigungen fÃ¼r Unsicherheit gesorgt hatte. Die ChefÃ¶konomin des Conference Board, Dana Peterson, sagte, die Verbraucher seien "weniger zuversichtlich" hinsichtlich ihrer derzeitigen Lage und "deutlich pessimistischer in Bezug auf die GeschÃ¤ftslage in sechs Monaten". Sorge bereiteten den Konsumenten vor allem die mauen Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Auch die Erwartungen zum Haushaltseinkommen seien "dramatisch geschrumpft", hieÃŸ es in dem Bericht.Â 

Als GrÃ¼nde nannten die US-Verbraucher demnach vor allem die Inflation sowie die Trumps Zollpolitik. Eine Rolle spielte zudem die bisher lÃ¤ngste US-Haushaltssperre, die erst Mitte November nach 43 Tagen Dauer mit der Einigung im Kongress auf ein Ãœbergangsbudget endete.

Trump hatte vor dem Familienfest Thanksgiving an diesem Donnerstag wiederholt von gesunkenen Lebenshaltungskosten gesprochen. Er bescheinigte sich selbst eine "groÃŸartige Arbeit" und argumentierte, seine Regierung habe die "Preise stark gesenkt". Am Dienstag wollte der PrÃ¤sident wie vor dem US-Erntedankfest Ã¼blich einen Truthahn im WeiÃŸen Haus begnadigen.

