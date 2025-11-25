Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an

Klarna-Banner an der New Yorker BÃ¶rse

Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die EinfÃ¼hrung einer eigenen KryptowÃ¤hrung angekÃ¼ndigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das bedeutet, dass der Wert der KryptowÃ¤hrung an konventionelle VermÃ¶genswerte wie etablierte WÃ¤hrungen oder Staatsanleihen gekoppelt wird. Derzeit wird die auf der dezentralen Blockchain-Technologie basierende WÃ¤hrung demnach getestet - eingefÃ¼hrt werden soll sie 2026.



"KryptowÃ¤hrungen sind endlich so weit, dass sie schnell, kostengÃ¼nstig, sicher und skalierbar sind", erklÃ¤rte Klarna-MitgrÃ¼nder Sebastian Siemiatkowski. In den kommenden Wochen will das Unternehmen nach eigenen Angaben zudem weitere Partner fÃ¼r seine Krypto-Initiative bekanntgeben.



Klarna erklÃ¤rte zudem, dass Stablecoins eine MÃ¶glichkeit seien, "die Kosten fÃ¼r Verbraucher und HÃ¤ndler drastisch zu senken". Potenzial gebe es etwa dabei, grenzÃ¼berschreitende TransaktionsgebÃ¼hren zu vermeiden.



Klarna, seit September an der New Yorker BÃ¶rse gelistet, bietet unterschiedliche Online-ZahlungsmÃ¶glichkeiten an, auch die Bezahlmethode "Buy now, pay later" (Jetzt kaufen, spÃ¤ter bezahlen). Mit der App des Unternehmens kÃ¶nnen Nutzerinnen und Nutzer zudem ihr Budget verwalten.Â Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 100 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 720.000 HÃ¤ndler den Bezahldienst.



Analyst Timo Emden von Emden Research erklÃ¤rte, der Einstieg Klarnas in die Kryptowelt kÃ¶nne "ein Signal fÃ¼r die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs sein". Digitale Zahlungen und Blockchain-Technologien seien "lÃ¤ngst kein RandphÃ¤nomen mehr und kÃ¶nnten zunehmend zum Standard fÃ¼r weltweite Transaktionen werden", fÃ¼gte er hinzu. "Der hauseigene Stablecoin kÃ¶nnte als Katalysator fÃ¼r die breitere Akzeptanz digitaler WÃ¤hrungen weit Ã¼ber den KryptowÃ¤hrungsbereich hinaus fungieren."