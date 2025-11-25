Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die EinfÃ¼hrung einer eigenen KryptowÃ¤hrung angekÃ¼ndigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das bedeutet, dass der Wert der KryptowÃ¤hrung an konventionelle VermÃ¶genswerte wie etablierte WÃ¤hrungen oder Staatsanleihen gekoppelt wird. Derzeit wird die auf der dezentralen Blockchain-Technologie basierende WÃ¤hrung demnach getestet - eingefÃ¼hrt werden soll sie 2026.
"KryptowÃ¤hrungen sind endlich so weit, dass sie schnell, kostengÃ¼nstig, sicher und skalierbar sind", erklÃ¤rte Klarna-MitgrÃ¼nder Sebastian Siemiatkowski. In den kommenden Wochen will das Unternehmen nach eigenen Angaben zudem weitere Partner fÃ¼r seine Krypto-Initiative bekanntgeben.
Klarna erklÃ¤rte zudem, dass Stablecoins eine MÃ¶glichkeit seien, "die Kosten fÃ¼r Verbraucher und HÃ¤ndler drastisch zu senken". Potenzial gebe es etwa dabei, grenzÃ¼berschreitende TransaktionsgebÃ¼hren zu vermeiden.
Klarna, seit September an der New Yorker BÃ¶rse gelistet, bietet unterschiedliche Online-ZahlungsmÃ¶glichkeiten an, auch die Bezahlmethode "Buy now, pay later" (Jetzt kaufen, spÃ¤ter bezahlen). Mit der App des Unternehmens kÃ¶nnen Nutzerinnen und Nutzer zudem ihr Budget verwalten.Â Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 100 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 720.000 HÃ¤ndler den Bezahldienst.
Analyst Timo Emden von Emden Research erklÃ¤rte, der Einstieg Klarnas in die Kryptowelt kÃ¶nne "ein Signal fÃ¼r die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs sein". Digitale Zahlungen und Blockchain-Technologien seien "lÃ¤ngst kein RandphÃ¤nomen mehr und kÃ¶nnten zunehmend zum Standard fÃ¼r weltweite Transaktionen werden", fÃ¼gte er hinzu. "Der hauseigene Stablecoin kÃ¶nnte als Katalysator fÃ¼r die breitere Akzeptanz digitaler WÃ¤hrungen weit Ã¼ber den KryptowÃ¤hrungsbereich hinaus fungieren."
Technologie
Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
- AFP - 25. November 2025, 16:50 Uhr
Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die EinfÃ¼hrung einer eigenen KryptowÃ¤hrung angekÃ¼ndigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, wie das Unternehmen mitteilte. Derzeit werde die WÃ¤hrung getestet - eingefÃ¼hrt werden soll sie 2026.
Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die EinfÃ¼hrung einer eigenen KryptowÃ¤hrung angekÃ¼ndigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das bedeutet, dass der Wert der KryptowÃ¤hrung an konventionelle VermÃ¶genswerte wie etablierte WÃ¤hrungen oder Staatsanleihen gekoppelt wird. Derzeit wird die auf der dezentralen Blockchain-Technologie basierende WÃ¤hrung demnach getestet - eingefÃ¼hrt werden soll sie 2026.
Weitere Meldungen
Nach einem Medienbericht Ã¼ber eine mÃ¶gliche Chip-Partnerschaftzwischen der Facebook-Mutter Meta und Google ist der US-Technologieriese Nvidia an der BÃ¶rse unter Druck geraten.Mehr
Eine neue KI-App hat dem chinesischen Technologieriesen Alibaba weiteren Auftrieb verschafft. Im abgelaufenen Quartal bis Ende September verbuchte der Konzern ein Umsatzplus vonMehr
Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶he sich die Zahl derMehr
Top Meldungen
Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In derMehr
StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eineMehr