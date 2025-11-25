Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einem Treffen am Dienstag ein gemeinsames Positionspapier verÃ¶ffentlicht.
"Unternehmen in Deutschland und Europa mÃ¼ssen in die Diversifizierung von Rohstoffbezugsquellen investieren, sowohl zuhause als auch im Ausland, und dies entlang der gesamten WertschÃ¶pfungskette", heiÃŸt es in dem Papier, das unter anderem von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), der IG Metall, dem BDI, weiteren Industrie- und ArbeitgeberverbÃ¤nden, der DIHK, Gewerkschaften und dem DGB mitgetragen wird. Die Politik solle diese Diversifizierung "mit entsprechenden MaÃŸnahmen unterstÃ¼tzen".
Angestrebt wird demnach unter anderem auch ein "zÃ¼giger Auf- und Ausbau von Partnerschaften mit rohstoffreichen Staaten auÃŸerhalb Europas", der Abschluss von langfristigen LiefervertrÃ¤gen oder "die FÃ¶rderung und Steigerung von Innovationen insbesondere beim Recycling".
"Rohstoffpolitik ist heute eine Frage der nationalen Resilienz", sagte Reiche am Dienstag. Politik, Wirtschaft und Sozialpartner mÃ¼ssten "jetzt gemeinsam handeln, um Deutschlands Versorgung zukunftsfest zu machen".
Der PrÃ¤sident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, sagte, seitens der Koalition seien "einige Weichen" bereits gestellt worden. Die ersten Signale in Sachen Entlastung machten zwar Mut, gingen aber noch nicht weit genug. "Am Ende bleibt jede Wachstumsstrategie Makulatur, wenn die Unternehmen nicht durch grundlegende und wachstumswirksame Strukturreformen entlastet werden", sagte Leibinger.
Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden
- dts - 25. November 2025, 18:00 Uhr
